La hausse du pétrole justifie l'optimisme de Pictet WM à l'égard du High Yield

Les membres de l'OPEP se sont mis d'accord pour limiter la production de pétrole, poussant ainsi le prix du baril au-dessus de 71 dollars, rappelle César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. C'est une bonne nouvelle pour les compagnies pétrolières et cela justifie son optimisme à l'égard des obligations américaines à haut rendement.



De manière plus générale, les cours des matières premières restent solidement ancrés, ce qui profite aux devises sensibles aux matières premières (devises d'Amérique latine, par exemple) et à certains marchés actions de pays émergents comme le Brésil.





