La "jauge de la peur" de Wall Street a atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq mois vendredi, en raison d'un net recul des prévisions de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et de l'escalade des tensions géopolitiques.

L'indice de volatilité CBOE, une mesure basée sur les options des attentes des investisseurs concernant les fluctuations à court terme des marchés boursiers, a atteint 21,33 points, franchissant la barre psychologique des 20 points pour la première fois depuis le 30 octobre 2023.

Israël a lancé une attaque sur le sol iranien vendredi, selon des sources, dans le dernier échange entre les deux ennemis jurés qui a menacé d'entraîner la région dans un conflit plus profond et a envoyé les investisseurs à la recherche d'actifs sûrs.

Dans le même temps, les récentes données américaines dressant le tableau d'une économie résiliente, les marchés monétaires s'attendent désormais à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'environ 40 points de base cette année, bien en deçà des quelque 150 points de base prévus au début de 2024, selon les données de LSEG.

L'indice de référence S&P 500 a perdu plus de 4 % ce mois-ci jusqu'à jeudi, réduisant ses gains pour l'année à environ 5 %. (Reportage de Shristi Achar A et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)