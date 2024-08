La jauge de l'anxiété des investisseurs la plus observée à Wall Street a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois jeudi, alors que les actions américaines ont fortement chuté après qu'une série de données ait fait craindre un ralentissement plus rapide que prévu de l'économie.

L'indice de volatilité Cboe a atteint 19,48, son plus haut niveau depuis le 19 avril, avant de limiter ses gains pour terminer à 18,59. Ce bond s'est produit alors que le S&P 500 a chuté de près de 1,4 %. La baisse de 2,3 % de l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, l'a ramené à deux points de pourcentage d'une baisse de 10 % par rapport à un record atteint le mois dernier.

L'indice VIX, basé sur les options, qui a été largement modéré avec une moyenne de 13,96 depuis le début de l'année, a augmenté ces dernières semaines, les investisseurs étant de plus en plus inquiets quant aux perspectives des bénéfices des entreprises et de la croissance économique.

Ces inquiétudes, qui ont fait chuter l'indice S&P 500 d'environ 4 % par rapport à son record de clôture du 16 juillet (5 667,2), ont également entraîné une hausse des transactions sur les options VIX. L'indice est en hausse de 14 % depuis le début de l'année.

Jeudi, quelque 1,5 million de contrats d'options VIX ont changé de mains, soit près de deux fois le volume quotidien moyen de ces options, selon les données de Trade Alert.

Le bond de jeudi a rapproché l'indice de sa moyenne à long terme de 19,5.

Parallèlement, l'indice VVIX, qui mesure les fluctuations attendues de l'indice de la peur, a clôturé en hausse de 16,93 points à 111,18 points, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à de fortes fluctuations du VIX à court terme.