Zurich (awp) - Les grandes ambitions de Sparrow Analytics se concrétisent avec la signature d'un accord de collaboration avec La Poste suisse. La jeune pousse vaudoise verra ses capteurs de pollution mobiles installés sur les véhicules de livraison du géant jaune dans les plus grandes villes du pays, indique mardi à AWP Max Interbrick, co-fondateur et directeur de l'exploitation chez Sparrow Analytics.

Sparrow vient combler une faille dans la mesure de la qualité de l'air: la plupart des capteurs utilisés actuellement sont fixes et ne permettent pas d'avoir une analyse précise localement. "Un capteur fixe n'a qu'une portée d'environ 5 mètres. En collectant des données à l'aide de capteurs mobiles, nous disposons d'une perspective différente sur la pollution, qui peut varier considérablement d'une rue à l'autre dans la même ville", explique M. Interbrick.

La start-up a levé 2 millions d'euros en mars dernier et prévoit une nouvelle ronde de financement dans les douze mois qui viennent. "Nous voulons nous déployer rapidement et couvrir 15 à 20 villes d'ici fin 2024. Nous profitons d'un marché de plus en plus mûr, sur fond de préoccupations sur la santé et l'environnement".

La fabrication des capteurs se fait entièrement en Suisse, alors que Sparrow est dans l'attente d'un brevet pour son boîtier et son logiciel d'analyse. "Pour une ville comme Lausanne, nous aurions une bonne mesure de la pollution avec une centaine de capteurs d'ici les trois prochaines années, placés sur différents types de véhicules, bus, taxis, camions de ramassage des ordures ou véhicules de la Poste. Nous développons actuellement une version plus légère qui pourra également être installée sur des vélos", explique M. Interbrick.

A terme, la fabrication des capteurs pourrait être délocalisée, par exemple en Inde, pour réduire les coûts et ouvrir l'accès à des pays qui en ont drastiquement besoin. "Nos boîtiers sont également modulables, ce qui permet d'ajouter des capteurs en fonction des besoins des clients". Les boîtiers peuvent ainsi établir le niveau de particules fines ou de gaz toxiques tels que le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone ou l'ozone troposphérique.

L'expansion à l'international est facilitée en Suisse grâce à la présence de nombreuses organisations transfrontalières. "Grâce à l'Union postale universelle (UPU) à Berne, nous avons pu lancer un projet à Hong Kong sans y être présent physiquement".

Diversité d'applications

Si au départ, la jeune pousse a approché les municipalités pour lancer ses projets pilotes dans une dizaine de villes, les perspectives de marché vont bien au-delà du secteur public, avec en première ligne les fournisseurs de services de cartographie comme Google Maps ou Apple Plans. Les utilisateurs pourraient ainsi prendre en compte la qualité de l'air en temps réel lorsqu'ils choisissent un parcours sportif, un itinéraire touristique ou une simple promenade.

"Nous avons également noté un vif intérêt des compagnies d'assurance qui pourraient utiliser ces données dans leur calcul du risque, mais aussi du marché immobilier et du secteur de la santé en général".

Pour les propriétaires de larges flottes de véhicules, comme La Poste, c'est un moyen de monétiser leurs actifs. "Mais Sparrow reste propriétaire des capteurs et des données, nous reversons simplement une part de nos revenus à nos partenaires", explique-t-il.

ol/cw