La jeunesse Autochtone Canadienne lance la campagne nationale « Mon aventure vaccinale » avec un concours vidéo

OTTAWA, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) en collaboration avec le National Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake est fière de lancer officiellement leur concours vidéo national Mon aventure vaccinale. Cette campagne, menée par et pour les jeunes, débute le 7 février 2022 et est destinée aux jeunes issu.e.s des Premières Nations, Inuit et Métis de partout au Canada ayant entre 12 et 29 ans.



Mon aventure vaccinale vise à mettre en valeur les voix des jeunes Autochtones du Canada en partageant des vidéos illustrant leurs expériences vécues avec la vaccination. Chaque jeune soumettant une vidéo sera éligible à recevoir une paire de Retro Air Jordan 4. Les règlements, conditions générales et formulaires de consentement du concours sont disponibles au myvaxxjourney.ca.

Cette campagne est rendue possible grâce à d’importantes collaborations entre les membres nationaux et provinciaux du National Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake, qui compte parmi ses membres des représentantes de partout au Canada. Ce fut important dès le départ pour les membres du comité de travail qu’on fasse appel à du talent Autochtone pour développer la signature visuelle du concours et les membres sont ravis que l’agence créative Vincent Design, établie à Winnipeg, ait accepté de créer une image de marque qui résonne avec la jeunesse Autochtone.

Cent cinquante (150) paires de Retro Air Jordan 4 ont été offertes anonymement à l’initiative et ensuite redirigées vers la campagne par le biais du National Reconciliation Program de Save the Children afin d’encourager la participation des jeunes.

Le National Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake est composé de plusieurs Premières Nations, Inuit et Métis qui ont identifié le besoin de mettre sur pied une campagne créée par la jeunesse Autochtone, pour la jeunesse Autochtone. La co-présidente jeunesse, Montana Massicotte, a dit que le groupe de travail « créerait un espace sécuritaire et offrirait une plateforme pour les jeunes Autochtones pour qu’ils et elles puissent exprimer leurs motivations pour se faire vacciner et offrir des façons d’adresser la réticence telles que le racisme dans le domaine de la santé, la méfiance du gouvernement et d’autres injustices historiques. La représentation de la jeunesse Autochtone de partout au pays assure une diversité et permet à ce que la campagne soit ancrée dans ce que nous pouvons offrir; du savoir et des enseignements Autochtones, nos langues et mettre en valeur nos voix. Ce fût une expérience formidable de pouvoir collaborer avec de jeunes Autochtones de partout au Canada aussi vibrant.e.s et passionné.e.s afin de créer des messages clés liés à la santé qui résonnent avec nos communautés et aident à les protéger. »



Brendan Wood croit « que pour vraiment résonner avec la jeunesse Autochtone, nous devons venir ensemble et créer des messages honnêtes. C’est incroyable de voir de jeunes Autochtones se rassembler pour identifier et adresser des motivations clés pour l’hésitation vaccinale comme une méfiance du gouvernement, le racisme systémique, des injustices historiques, etc. »

Pour Jocelyn Formsma, Directrice générale de l’ANCA, une campagne menée par des jeunes est importante à ce stade de la pandémie, ajoutant que « l’ANCA est fière de s’associer au National Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake pour la campagne Mon aventure vaccinale. La voix de la jeunesse Autochtone est importante pour nos communautés et nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’appuyer une campagne qui est menée par de jeunes Autochtones pour adresser l’enjeu de l’hésitation liée à la vaccination contre la COVID-19 et pour encourager la confiance vaccinale parmi eux. Nous avons hâte d’entendre les histoires de la jeunesse Autochtone de partout au pays en lien avec leurs propres expériences dans le cadre de la campagne. »

Les comptes associés à la campagne Mon aventure vaccinale se retrouvent sur les plateformes de médias sociaux suivantes :

Facebook: @MVJ_IndigenousYouth

Instagram: @myvaxxjourney

Twitter: @myvaxxjourney

TikTok: @myvaxxjourney

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKaha3i85IZjmx5lq4Ka_mg

L’ANCA et le Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake encourage tous les jeunes Autochtones à participer à la campagne et de se faire entendre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

John Paillé, coordonnateur de projet

Association nationale des centres d’amitié (ANCA)

Courriel : jpaille@nafc.ca

Téléphone : (613) 563-4844

Au sujet de l’ANCA

L'Association nationale des centres d'amitié a été mise sur pied en 1972 pour représenter le nombre croissant de centres d’amitié qui naissent à l’échelle nationale, au Canada. L'ANCA représente plus de 100 centres d'amitié et associations provinciales/territoriales (APT) partout au pays et constitue le Mouvement des centres d'amitié (MCA).

Au sujet du Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake

Le Indigenous Youth Working Group on Vaccine Uptake fut établi au printemps 2021 et est composé de jeunes Autochtones provenant de partout au Canada. Le groupe de travail a été créé afin de fournir des conseils et de la direction stratégiques sur la vaccination et afin d’inclure les perspectives et réalités des jeunes Autochtones dans leur stratégie de vaccination contre la COVID-19.