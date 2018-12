La juge Ginsburg, figure progressiste de la Cour suprême US, a quitté l'hôpital

WASHINGTON, 26 décembre (Reuters) - La juge progressiste Ruth Bader Ginsburg, qui siège à la Cour suprême des Etats-Unis depuis 1993, a quitté l'hôpital de New York où elle a subi une ablation de deux nodules cancéreux dans son poumon gauche, a annoncé mercredi une porte-parole de la cour.

"La juge Ginsburg a quitté l'hôpital hier et se remet chez elle", a précisé Kathy Arberg dans un communiqué.

La magistrate, figure du mouvement libéral et progressiste, a été opérée vendredi au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. D'après ses médecins soignants, aucun traitement supplémentaire n'a été programmé.

Ces nodules cancéreux ont été découverts lors d'examens complets que la juge Ginsburg a subis après une chute accidentelle le mois dernier.

Nommée à la Cour suprême par le président démocrate Bill Clinton, elle est l'une des quatre voix libérales face aux cinq juges conservateurs.

En cas d'incapacité à poursuivre sa tâche - les neuf juges de la Cour suprême sont normalement nommés à vie -, le président républicain Donald Trump pourrait la remplacer par un magistrat conservateur et amplifier ainsi le mouvement de droitisation de la Cour suprême, avec des conséquences durables pour des questions majeures, comme l'avortement, la peine de mort, les droits de vote ou les droits des homosexuels.

Ce n'est pas la première fois que Ruth Bader Ginsburg a des problèmes de santé. Elle a été soignée d'un cancer du côlon en 1999 puis, dix ans plus tard, d'un cancer du pancréas.

Ces dernières années, elle est devenue une figure culte de la gauche libérale américaine, surnommé "Notorious RBG" en détournement du pseudonyme du rappeur décédé Notorious BIG.

Un film documentaire, intitulé "RBG", est sorti cette année, et un biopic est attendu cette semaine dans les salles nord-américaines, "On the Basis of Sex" ("Une femme d'exception" pour sa version française), réalisé par Mimi Leder avec Felicity Jones dans le rôle de la juge. (Lawrence Hurley Henri-Pierre André pour le service français)