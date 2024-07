Elena Kagan, juge à la Cour suprême des États-Unis, a déclaré jeudi qu'elle soutiendrait la création d'un groupe judiciaire chargé de contrôler le respect par les juges du nouveau code d'éthique de la Cour, ont rapporté plusieurs médias.

Mme Kagan a déclaré lors d'une conférence judiciaire à Sacramento, en Californie, qu'elle serait favorable à ce que le président de la Cour suprême, John Roberts, forme "une sorte de comité de juges très respectés ayant une grande expérience et une réputation d'équité" pour évaluer les violations potentielles du code, selon Bloomberg Law.

En novembre, la Cour suprême a adopté son premier code de conduite au milieu d'un tourbillon d'examens éthiques. Les critiques ont déclaré que le code n'allait pas assez loin, car il permet aux juges de décider eux-mêmes s'ils doivent se récuser dans des affaires et ne prévoit aucun mécanisme d'application.

Mme Kagan a déclaré que les critiques concernant l'absence de procédures d'application du code étaient justes.

"Les règles sont généralement assorties de mécanismes d'application, ce qui n'est pas le cas de cet ensemble de règles", a déclaré Mme Kagan, selon le Washington Post, ajoutant que "même si c'est difficile, nous pourrions et devrions essayer de trouver un mécanisme pour le faire".

Les organisateurs de l'événement et un porte-parole de la Cour n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Certains juges ont fait l'objet d'un examen éthique pour des actions menées en dehors du tribunal, notamment des rapports selon lesquels des drapeaux associés aux tentatives du président Donald Trump de renverser sa défaite électorale de 2020 flottaient devant les domiciles du juge Samuel Alito en Virginie et dans le New Jersey, et des révélations sur le juge Clarence Thomas acceptant des voyages non divulgués de la part d'un riche bienfaiteur.