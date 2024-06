La junte du Myanmar prend des mesures sévères à l'encontre des négociants en or et en devises et des agents qui vendent des biens immobiliers à l'étranger. 35 arrestations ont été annoncées au cours des deux derniers jours dans le cadre des efforts visant à stabiliser la monnaie du pays, qui se déprécie rapidement.

Les médias d'État ont indiqué qu'il s'agissait notamment de cinq personnes accusées d'avoir vendu illégalement des appartements en copropriété en Thaïlande et de 14 personnes arrêtées pour avoir prétendument déstabilisé le taux de change des devises étrangères.

Le kyat a atteint son niveau le plus bas la semaine dernière, chutant à environ 4 500 pour un dollar sur le marché noir, selon cinq cambistes.

Depuis des années, les taux du kyat sur le marché noir sont nettement supérieurs au taux de référence de la banque centrale du Myanmar, actuellement fixé à 2 100 kyats pour un dollar.

"Le gouvernement travaille à la stabilité du pays et à l'État de droit", a déclaré mardi le journal Global New Light of Myanmar, en publiant des photographies de plus d'une douzaine de suspects.

"Les organisations de sécurité ont pris des mesures contre les hommes d'affaires qui se livrent à des spéculations visant à entraver le développement économique du pays.

21 autres personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument déstabilisé les prix de l'or, a rapporté le journal lundi.

Ce pays pauvre d'Asie du Sud-Est, qui compte environ 55 millions d'habitants, est en proie à des troubles politiques et économiques depuis le coup d'État de 2021, qui a vu l'armée évincer un gouvernement civil élu après une décennie de démocratie et de réformes économiques timides.

L'économie du Myanmar, déjà fragile après des décennies de régime militaire et de pandémie, s'est affaiblie depuis le coup d'État, avec un assèchement des investissements étrangers, exacerbé par les sanctions occidentales.

Le taux de pauvreté a presque doublé, passant de 24,8 % en 2017 à 49,7 % en 2023, selon le Programme des Nations unies pour le développement.

Le gouvernement fantôme d'unité nationale (NUG), composé d'anciens législateurs et d'autres opposants à la junte, a déclaré que le gouvernement militaire avait imprimé de grandes quantités de monnaie depuis sa prise de pouvoir et augmenté les dépenses militaires, exacerbant ainsi les problèmes économiques du pays.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à l'appel de Reuters.

"Nous comprenons qu'ils continuent à imprimer des kyats", a déclaré le ministre des finances du NUG, Tin Tun Naing, lors d'une conférence de presse en ligne lundi. (Reportage de l'équipe Reuters, édition Devjyot Ghoshal, Martin Petty)