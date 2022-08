La junte du Myanmar s'en prend à l'ANASE après avoir été empêchée de se réunir

Les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont condamné la junte du Myanmar, qui, selon eux, n'a pas réussi à faire des progrès concrets sur un plan de paix convenu avec le bloc de 10 nations l'année dernière, y compris le dialogue avec les opposants et la cessation des hostilités.

L'armée du Myanmar a pris le pouvoir d'un gouvernement élu lors d'un coup d'État l'année dernière, et a depuis lors écrasé la dissidence avec une force létale. Plus récemment, la junte a été critiquée pour avoir exécuté des militants politiques et emprisonné Aung San Suu Kyi, le symbole de l'opposition et du mouvement démocratique du Myanmar. [L4N2Z70W5]

L'ANASE a interdit aux généraux du Myanmar de participer aux réunions régionales, et certains membres ont déclaré le mois dernier qu'ils seraient contraints de repenser la voie à suivre si la junte ne faisait pas de progrès sur le plan de paix.

La junte a décliné les propositions d'envoyer à la place des représentants apolitiques aux réunions de l'ANASE.

"Si un siège représentant un pays est vacant, alors il ne faut pas l'appeler un sommet de l'ANASE", a déclaré le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, lors d'une conférence de presse de routine mercredi, ajoutant que le Myanmar travaillait à la mise en œuvre du plan de paix.

"Ce qu'ils veulent, c'est que nous rencontrions et parlions avec les terroristes", a-t-il dit, en utilisant l'étiquette de la junte pour les mouvements pro-démocratie qui ont pris les armes contre les militaires.

Il a déclaré que l'ANASE violait sa propre politique de non-ingérence dans les affaires souveraines d'un pays tout en faisant face à une "pression extérieure", mais n'a pas donné de détails.

Le ministère des Affaires étrangères du Cambodge, qui préside actuellement l'ANASE, n'a pas répondu à l'accusation.

Le porte-parole du ministère, Chum Sounry, a déclaré que l'ANASE avait "bon espoir que la situation au Myanmar puisse être grandement améliorée, afin qu'il puisse redevenir un membre indispensable de notre famille unie de l'ANASE".

Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont imposé des sanctions à la junte du Myanmar en raison du coup d'État.