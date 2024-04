La junte malienne a pris un décret suspendant les activités des partis politiques, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maiga, dans une déclaration lue à la télévision d'État mercredi soir.

Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des "associations à caractère politique" pour des raisons de maintien de l'ordre public, indique le communiqué.

Le Mali est sous un régime militaire depuis août 2020. Il s'agit du premier des huit coups d'État survenus en Afrique de l'Ouest et du Centre en quatre ans, y compris dans les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger.

La junte actuelle du Mali a pris le pouvoir lors d'un second coup d'État en 2021 et a ensuite promis de rétablir un régime civil d'ici le 26 mars 2024 à la suite des élections qui ont eu lieu en février de cette année.

Cependant, la junte a déclaré en septembre dernier qu'elle reporterait indéfiniment les élections de février pour des raisons techniques, ce qui a suscité l'indignation des groupes politiques.

Le 31 mars, certains des principaux partis politiques et groupes de la société civile du Mali ont réclamé un calendrier pour les élections.

"Nous utiliserons toutes les voies légales et légitimes pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans notre pays", ont-ils déclaré dans un communiqué commun comptant plus de 20 signataires, dont une importante coalition d'opposition et le parti de l'ancien président renversé.

Les dirigeants militaires du Mali ont déjà rompu une première promesse d'organiser des élections en février 2022.