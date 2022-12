La légende du football brésilien Pelé en soins palliatifs-presse

SAO PAULO, 3 décembre (Reuters) - Légende du football brésilien, Pelé a été admis dans un service de soins palliatifs, la chimiothérapie n'ayant plus les effets escomptés sur son cancer du côlon, rapporte samedi le journal Folha de S.Paulo.

Âgé de 82 ans, Pelé a de nouveau été hospitalisé mardi pour une réévaluation de son traitement contre le cancer et il souffre également d'une infection respiratoire, selon les compte-rendus médicaux.

Le rapport médical diffusé vendredi indiquait qu'il réagissait bien au traitement antibiotique et que son état de santé tendait à s'améliorer.

Selon Folha de S.Paulo, le traitement par chimiothérapie de l'ancien footballeur a été interrompu et il a été transféré en soins palliatifs, où il n'est plus traité que contre la douleur et les difficultés respiratoires.

Pelé a été opéré d'une tumeur au côlon en septembre 2021 et il est depuis suivi à l'hôpital. Il a indiqué jeudi sur son compte Instagram qu'il avait été hospitalisé pour son "bilan mensuel" et remercié ses fans de s'inquiéter pour sa santé.

Son manager et l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo n'ont pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. (Rédigé par Gabriel Araujo, version française Tangi Salaün)