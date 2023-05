La législation clé de l'Union européenne, y compris les réformes du marché de l'électricité et les objectifs en matière de changement climatique, est en suspens après que le Premier ministre Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées, juste au moment où l'Espagne devrait prendre les rênes de l'Union.

Par Belén Carreño

M. Sanchez a surpris même de nombreux membres de son propre gouvernement en convoquant des élections nationales anticipées pour le 23 juillet, alors qu'on s'attendait à ce qu'il tienne bon jusqu'au dernier moment, en décembre.

Les diplomates à Bruxelles craignent que ces élections ne soient pas seulement une distraction, mais qu'elles ralentissent également l'agenda de l'UE si elles entraînent un changement de gouvernement - et de politique - au cours d'une période où l'Union espérait signer des lois et des règlements historiques.

"Les attentes à l'égard de l'Espagne étaient très élevées, il y avait beaucoup de dossiers à compléter", a déclaré une source européenne haut placée. "Cela va être beaucoup plus difficile maintenant.

L'Espagne sera la dernière présidence complète avant les élections du Parlement européen en juin 2024, ce qui rendra encore plus urgente la nécessité d'achever la législation en suspens, a déclaré un diplomate de l'UE.

Les élections n'auront pas d'incidence sur la présidence espagnole de l'UE, car une grande partie du travail préparatoire a déjà été effectuée, a déclaré le service de presse de M. Sanchez.

M. Sanchez a annoncé la tenue d'élections anticipées après que son parti socialiste et ses partenaires de la coalition de gauche Podemos ont subi des pertes plus importantes que prévu lors des élections régionales de dimanche. La dynamique est maintenant du côté du Parti populaire (PP) conservateur, qui a remporté le contrôle absolu de deux gouvernements régionaux et pourrait en diriger six autres en partenariat s'il parvient à négocier des coalitions avec le parti d'extrême droite Vox.

Un gouvernement PP, surtout en coalition avec Vox, pourrait accorder moins d'importance à la législation sur le changement climatique, a déclaré la source européenne. Certains membres de l'UE, sous la houlette de la France, souhaitent que l'Union ralentisse son programme sur le climat. La position de ce groupe serait renforcée si l'Espagne rejoignait l'Union.

Un nouveau gouvernement aurait également besoin de temps pour formuler sa position sur la législation européenne, a ajouté la source. La représentation permanente de l'Espagne auprès de l'UE a déclaré que les élections ne modifiaient pas les fonctions de la présidence et que le gouvernement espagnol avait déjà pris en compte le fait qu'il y aurait un vote en Espagne pendant ce temps utile.

Les changements proposés en mars sur le marché européen de l'électricité sont au cœur de son programme en matière d'énergie. Il s'agit notamment d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, de protéger les consommateurs contre les hausses de prix et de recourir davantage à des contrats à long terme.

Un autre résultat possible serait qu'aucun parti ne puisse former un gouvernement et que les élections soient répétées, ce qui laisserait à M. Sanchez un gouvernement faible.

Les élections anticipées signifient que la présidence espagnole de l'UE se concentrera sur des questions techniques plutôt que politiques, a déclaré Miguel Otero, chercheur au Real Instituto Elcano à Madrid.

Le gouvernement espagnol entrera dans la phase la plus intense de sa campagne lorsqu'il prendra la présidence le 1er juillet. Une grande partie de l'agenda de la présidence espagnole a été organisée en fonction d'un plan initial prévoyant des élections en novembre ou décembre.

La majorité des réunions informelles, au cours desquelles de nombreuses politiques sont débattues, ont été programmées pour le mois de juillet, dont quatre au cours de la dernière semaine de campagne.