La levée de fonds : un sujet en croissance chez les experts comptables

Par Antoine Jouault, CMO du guide des experts comptables.fr

La forte croissance des startups en France et leur recours à la levée de fonds pour soutenir leur développement plutôt qu'à des leviers traditionnels comme le crédit bancaire amène nombre d'experts à intervenir pour accompagner les chefs d'entreprises dans la bonne conduite de leurs opérations. La liste est assez longue : leveurs de fonds, avocats, conseils . mais qu'en est-il des experts comptables ? En effet, trop souvent associés à la gestion courante de la comptabilité de l'entreprise, les experts comptables sont désormais de plus en plus sollicités pour participer à la réalisation de ces opérations structurantes.

Une vue d'ensemble financière des projets

Cette participation active des experts comptables aux projets de levée de fonds des entreprises s'explique très simplement. À la différence d'autres partie prenantes, les experts comptables ne se concentrent pas sur la mise en lumière du projet ni sur son innovation, mais sur des aspects financiers très structurants : BFR nécessaire, prévisionnel réaliste, structure juridique adaptée, pacte d'associés. Autant d'éléments stratégiques qui permettront de donner une crédibilité certaine au projet et de ne pas se contenter de simples slides de présentation vantant les mérites d'une nouvelle « invention » révolutionnaire. Un discours trop souvent entendu par les investisseurs (Business Angels, fonds d'investissement, etc.).

N'oublions pas qu'en moyenne, on estime à plus de 40 % les projets qui échouent bien qu'ils aient reçu un soutien financier d'investisseurs externes. Il est donc crucial de bien comprendre que de plus en plus, les investisseurs exigent des « garanties » de succès importantes pour financer les projets qui leur sont présentés. Une approche structurante et concrète orientée finance est donc un solide différenciateur qui permettra de donner aux investisseurs une vue précise des contours financiers du projet et des possibilités de retour sur investissement sur une période donnée.

L'expert comptable va donc jouer un rôle central au moment du lancement de la levée de fonds, mais également tout au long de la relation existant entre l'entreprise et ses investisseurs. Il interviendra notamment au niveau de la réalisation régulière d'indicateurs de pilotage et de suivi d'activité. Il jouera enfin un rôle de conseil lors du calcul de la valorisation de l'entreprise.

L'expert-comptable doit intervenir dès le début de la réflexion pour bien comprendre la nature du projet et travailler sur un plan adapté aux attentes de l'entreprise. En intégrant cette compétence dans sa réflexion, il est alors possible de prendre de bonnes orientations et de valider le bien-fondé de son projet et ses chances de succès.