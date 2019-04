La liaison TGV via Vallorbe est "pérenne", assure Lyria

Lausanne (awp/ats) - La liaison TGV entre Paris et Lausanne via Vallorbe est "pérenne", assure jeudi le directeur général de Lyria. Fabien Soulet tient à rassurer les entités publiques qui estiment que cette ligne est à terme menacée par les changements.

"Il n'y a pas de Lyria sans Jura. Cette ligne fait partie intégrante de notre projet industriel et commercial. C'est la liaison la plus rapide entre Lausanne et Paris", explique le patron de Lyria dans une interview à 24 heures.

Cette ligne est "historique. Nous sommes prêts à faire une déclaration officielle à ce sujet pour rassurer l'ensemble des territoires concernés", ajoute le responsable.

Pour mémoire, le canton de Vaud et la région Bourgogne-Franche-Comté sont montés au front à cause de la suppression d'une liaison TGV Paris-Lausanne via Vallorbe. Lyria a répondu que la refonte du plan de transport, notamment via Genève, allait au contraire développer les liaisons entre la capitale française et la Suisse romande. Les procédures de conciliation ont pour l'heure échoué.

