Adrien Chavanne Analyste Junior Suivre 0 Tous ses articles La liberté à tout prix : trois valeurs détente 12/12/2022 | 19:18 Adrien Chavanne 12/12/2022 | 19:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Naviguer sur la méditerranée en catamaran, partir en road trip en camping-car ou encore se prélasser dans son bateau à voile le long d’une calanque... Les français ont besoin d’évasion et de liberté après une période Covid qui a laissé des traces. Nous nous intéressons aujourd’hui à trois valeurs moyennes françaises du secteur des loisirs. Le secteur du tourisme, dans son ensemble, a retrouvé de l’attrait. La fréquentation de cet été 2022 a dépassé le niveau d’avant crise Covid de 3%. Nous disposons d’un grand nombre d’acteurs côtés et centrés sur ces thématiques porteuses. Vous trouverez ci dessous trois entreprises de qualité qui occupent une position centrale sur le segment du tourisme plaisir. Pour consulter leurs performances financières et leurs notations Zonebourse, rendez-vous sur leurs fiches-valeurs respectives. Trigano : si le groupe a pu faire parler de lui pour ses résultats époustouflants lors de ses dernières publications, il n’est tout de même pas interdit de faire un rappel sur ce que fait l’entreprise. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise des véhicules et équipements de loisirs. Les camping-cars, qui représentent environ 75 % du chiffre d’affaires, en sont l’atout principal (marques Challenger et Chausson, entres autres, bien connues du grand public). Trigano est actif sur le marché européen uniquement. Le reste du chiffre d’affaires est composé par les caravanes, les remorques, les accessoires pour véhicules et par les résidences mobiles. Le groupe impressionne par la croissances de ses résultats : les qualités du management, mixant de nombreuses opérations de croissance externes, tout en conservant une trésorerie nette positive et croissance interne régulière ont permis à Trigano de multiplier son résultat net par 2 entre 2020 et 2022. L’entreprise est en effet positionnée sur un marché où les clients sont prêts à mettre le prix pour s’offrir de nouveaux horizons de liberté. L’entreprise dispose d’un bon pricing power, élément déterminant en période de forte inflation. Sur l’exercice 2022 (clos fin août), le chiffre d’affaires est en croissance de 8,3%, malgré des chaînes d'approvisionnement perturbées et des baisses de ventes en nombre d’unités. Le groupe, qui ne chiffre pas ses prévisions, estime ses perspectives bien orientées : les grands salons nationaux touchent une grande affluence et les problèmes d’approvisionnement devraient progressivement se réduire au cours du nouvel exercice en cours. Fort de cette situation, Trigano a augmenté son dividende 2022 de 9,4%. Catana : L’entreprise, basée dans le Roussillon, conçoit et fabrique des catamarans sous deux marques : CATANA et BALI. Fort de quatre sites de production, elle vend plus de 300 bateaux par an et séduit des clients qui rêvent de grand large. Le carnet de commandes s’établit à plus de 500 millions et assure une croissance à deux chiffres pour les deux prochains exercices, Catana a publié un chiffre d’affaires 2022 s’élevant à 148,6 millions d’euros, en progression de 46% par rapport à 2021. Malgré les décalages de livraison qui ont touché l’entreprise, ainsi que les pénuries de pièces, de main d'œuvre et de composants, la croissance du groupe n'a pas été mise en difficulté. Et cette année n’est pas une exception : depuis 2016, le taux de croissance moyen du chiffre d’affaires est de 28%. L’amélioration de la marge nette impressionne tout autant : elle a doublé par rapport à 2021 et s’élève à 13,9% cette année. Fort de ces chiffres exceptionnels, Catana a proposé un dividende de 0,15€ par titre, en progression de 15% sur un an. Bénéteau : le concepteur et vendeur de bateaux de plaisance est avant tout familial. Doté d'une histoire riche en péripéties qui a démarré en 1884, la famille Bénéteau dispose encore aujourd’hui de 55% du capital. L’entreprise a su traverser les marées et vents contraires au fil des décennies : elle fait partie des tout premiers initiateurs du bateau à plaisance (que l’on appelait pêche-promenade à l’époque). Bénéteau dispose d'un savoir-faire indispensable pour cerner les nouvelles tendances et rester compétitif, et voit aujourd’hui la demande pour ses petits joujoux exploser, ce qui se traduit par une visibilité très bonne sur les futurs résultats. Les prévisions de chiffre d’affaires ont été relevées à 1,4 milliard d’euros sur l’année 2022, ce qui fait ressortir une croissance de 15%. Le résultat opérationnel courant devrait quant à lui se situer entre 120 et 125 millions d’euros, soit une croissance de 30%. Bénéteau vise donc à l'horizon 2025 un chiffre d’affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d’euros. Cela représente une croissance moyenne d’environ 10%. Le trio a les faveurs des gérants spécialisés dans les valeurs moyennes depuis longtemps. Pas étonnant au regard de leurs qualités : des modèles économiques pertinents, un grosse envergure sectorielle et des dirigeants à la hauteur. Le revers de la médaille, c'est un niveau d'exigence élevé du marché, qui considère généralement que les dépassements d'objectifs sont la norme et qui sanctionne le moindre faux-pas. Dans un tel contexte, il faut savoir exploiter les reflux pour se positionner dans le bon timing, et se laisser porter durant les phases propices.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BÉNÉTEAU -1.99% 13.82 -0.98% CATANA GROUP 0.16% 6.43 -2.58% FOUNTAINE PAJOT 0.72% 112 -22.24% TRIGANO 0.40% 125.5 -26.90%