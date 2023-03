La licorne mexicaine Clara a décroché 90 millions de dollars de nouveaux financements par emprunt menés par le fournisseur de dette américain Accial Capital, a annoncé la société lundi, alors qu'elle cherche à stimuler son expansion au Brésil.

Les fonds seront concentrés pour aider Clara, qui propose des cartes de crédit d'entreprise et des solutions de gestion des dépenses, à accroître son empreinte dans la plus grande économie d'Amérique latine, où elle souhaite plus que doubler sa clientèle.

"Nous sommes présents sur le marché brésilien depuis plus d'un an et nous constatons que l'opération continue à se développer encore plus rapidement que l'opération au Mexique au départ", a déclaré Gerry Giacoman, directeur général de Clara, à Reuters.

L'entreprise, qui opère également en Colombie et est désormais évaluée à plus d'un milliard de dollars, affirme que le Brésil est en passe de devenir sa plus grande opération d'ici à la fin de 2024.

Visant à faire passer sa clientèle au Brésil de 2 000 à 5 000 entreprises, Clara espère quadrupler les 600 millions de reais (114,98 millions de dollars) traités sur ses cartes d'entreprise l'année dernière, selon l'entreprise.

Le nouveau financement marque la deuxième facilité de crédit décrochée en moins d'un an par Clara, après avoir annoncé une ligne de crédit de 150 millions de dollars auprès de Goldman Sachs en août 2022.

"Il est important d'avoir la bonne combinaison, le bon panorama de capital", a déclaré Giacoman à propos du récent pari de Clara sur le financement de la dette par rapport aux nouveaux tours de table, ayant précédemment levé des capitaux auprès de fonds tels que Coatue et monashees.

Le dirigeant a fait remarquer que cette décision permettait à la société de séparer l'argent utilisé pour augmenter les solutions de liquidité pour les clients de celui utilisé pour investir dans l'équipe et les produits. Il n'a toutefois pas exclu que de nouvelles annonces soient faites à l'avenir du côté des fonds propres.

(1 $ = 5,2181 reais)