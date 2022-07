La ligne de crédit de 15 milliards d'euros de l'Allemagne pour le gaz pourrait ne pas être suffisante, prévient le régulateur.

L'Allemagne a tiré la sonnette d'alarme sur les pénuries de gaz en réponse à la diminution de l'approvisionnement en provenance de la Russie, dans le cadre de l'escalade de l'impasse énergétique entre l'Occident et Moscou après l'invasion de l'Ukraine en février.

Le chef de la Bundesnetzagentur, Klaus Mueller, a déclaré que les 15 milliards d'euros pourraient ne pas suffire à l'Allemagne pour remplir ses stocks de gaz d'ici l'hiver, car la compression de l'offre pourrait faire grimper les prix encore plus entre-temps.

L'Allemagne s'est fixé comme objectif fédéral de remplir ses stocks de gaz à 80 % et 90 % d'ici octobre et novembre, respectivement. Les niveaux de stockage actuels sont d'environ 61 %.

"Plus le prix du gaz augmente, plus il devient coûteux d'atteindre les objectifs de stockage réglementaires pour octobre et novembre", aurait déclaré M. Mueller.

La plus grande économie d'Europe pourrait également être confrontée à des pénuries de gaz dans les mois à venir si les flux de gaz russe par le gazoduc Nord Stream 1, qui doit être temporairement arrêté pour maintenance en juillet, ne reprennent pas, a averti M. Mueller.

"Sur la base de notre expérience récente des relations avec la Russie, il serait irresponsable de supposer que tout ira bien tout seul."

L'Allemagne est passée à la deuxième étape d'un plan d'urgence pour le gaz à trois niveaux le mois dernier après que la Russie a réduit ses livraisons via le gazoduc Nord Stream 1. Il s'agit d'une étape avant que le gouvernement ne rationne la consommation de carburant.

La Russie pourrait continuer à suspendre les flux de gaz via le gazoduc au-delà d'un arrêt de maintenance prévu ce mois-ci, a déclaré samedi le ministre de l'économie Robert Habeck.

(1 $ = 0,9589 euros)