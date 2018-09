La liquidation du courtage de Lehman pourrait être close en 2019

James Giddens, curateur qui supervise cette liquidation, a déclaré lundi qu'il ne restait à régler que 381 des quelque 140.000 procédures intentées contre le courtier.

Les clients et créanciers garantis ont été complètement indemnisés. Les créanciers non garantis ont reçu environ 9 milliards de dollars, soit 39,75 cents par dollar, à peu près le double de ce qui était envisagé.

Dans un document transmis à la justice à New York, James Giddens déclare que la liquidation est dans sa phase finale et que la résolution de toutes les procédures et le dernier paiement "pourraient intervenir l'année prochaine" si le calendrier judiciaire le permet.

Le curateur ajoute que la structure de défaisance a encore 543 millions de dollars d'actifs.

