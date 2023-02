La lire turque atteint un niveau record mais rebondit après le tremblement de terre, les actions baissent.

La lire a glissé jusqu'à 18,85 dans les premiers échanges avant de retracer ses pertes pour terminer la journée à plat. Le principal indice de référence des actions a chuté à un moment donné jusqu'à 5 %, avec une chute de 5,5 % pour les banques, avant de récupérer la plupart des pertes.

Les rendements des obligations d'État locales à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en près de deux mois, à 10,2 %, tandis que les swaps de défaut de crédit de la Turquie, une assurance contre le défaut souverain, ont bondi de 19 points de base par rapport à la clôture de vendredi, à 545 points de base.

Piotr Matys, analyste senior FX chez In Touch Capital Markets, a déclaré que le tremblement de terre avait aggravé l'incertitude avant les élections cruciales qui se tiendront probablement en mai.

Plus de 2 600 personnes ont été tuées et des milliers blessées lorsqu'un énorme tremblement de terre a frappé le centre de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie tôt dans la matinée, suivi dans l'après-midi par un autre gros séisme.

La Borsa Istanbul a annoncé l'arrêt temporaire des transactions sur les actions de plusieurs sociétés situées dans la zone du séisme.

Les marchés émergents sont plus largement sous pression, les devises et les actions à travers le monde en développement ressentant la douleur d'une forte reprise du dollar vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain solide, suggérant que la Réserve fédérale pourrait rester faucon plus longtemps. [FRX/]

Mais la Turquie ressent une pression supplémentaire.

Les Turcs, assaillis depuis des années par une inflation galopante et des crashs monétaires, se rendront probablement aux urnes en mai pour les élections présidentielles et parlementaires - peut-être les plus conséquentes dans l'histoire centenaire de la république.

De nombreux investisseurs internationaux ont quitté le pays ces dernières années en raison des turbulences récurrentes du marché et de l'adoption par Ankara de politiques économiques et monétaires peu orthodoxes, notamment la réduction des taux d'intérêt face à une inflation galopante.

Les tensions géopolitiques ont à nouveau augmenté récemment, Washington avertissant Ankara d'être plus active dans la prévention de l'exportation vers la Russie de produits chimiques, de puces électroniques et d'autres produits pouvant être utilisés dans l'effort de guerre de Moscou en Ukraine.

Les récentes données sur l'inflation ont également suscité des inquiétudes, a déclaré Tatha Ghose, analyste FX chez Commerzbank, en soulignant la lecture vendredi d'une inflation annuelle de 58% en janvier - bien supérieure aux prévisions malgré un effet de base favorable.

"La semaine dernière, la publication de l'IPC turc s'est avérée être une sorte de choc, relançant la volatilité de l'USD-TRY qui avait été absente ces derniers mois", a déclaré Ghose.

"Une nouvelle fenêtre de volatilité sur le marché des changes pourrait être au coin de la rue".

