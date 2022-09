La livraison par drone s'accélère en Afrique avec le partenariat entre Jumia et Zipline

L'entreprise combinera le système de livraison automatisé et à la demande de Zipline, basé à San Francisco, avec le réseau de distribution de Jumia pour permettre aux clients des zones reculées et rurales de commander et de recevoir des produits électroniques, cosmétiques, de mode et autres.

Jumia, un marché en ligne pour les vendeurs et les vendeurs de produits alimentaires, avec des services associés, notamment la logistique et les paiements, a été la première start-up technologique axée sur l'Afrique à s'inscrire à la Bourse de New York en 2019. Elle a une capitalisation boursière actuelle de 741 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

La nouvelle entreprise fait partie du plan de Jumia pour atteindre sa clientèle croissante dans ces zones, qui représentent environ 27% des livraisons de l'entreprise, a déclaré un porte-parole de Jumia à Reuters, ajoutant qu'il ne pouvait pas immédiatement donner les détails financiers du projet.

"Cela permettra... de fournir un accès indispensable aux zones rurales et reculées où les services de livraison conventionnels rencontrent des difficultés", a déclaré Apoorva Kumar, directeur de l'exploitation de Jumia Group.

Les livraisons par drone de fournitures médicales et de vaccins se sont accélérées pendant la pandémie du COVID-19, car les pays et les entreprises se sont empressés de trouver des moyens innovants pour atteindre les gens lorsque la circulation des marchandises était restreinte.

De nombreuses entreprises regardent maintenant au-delà des besoins médicaux, avec Amazon.com Inc, United Parcel Service Inc et FedEx Corp qui travaillent tous sur plusieurs programmes pilotes pour livrer des articles ménagers et d'autres services aux clients.

Zipline propose actuellement la livraison par drone de sang, de vaccins et d'autres équipements médicaux au Ghana, au Rwanda, au Nigeria et aux États-Unis, avec sa plus récente incursion au Japon.

Après un programme pilote et des tests réussis au Ghana il y a quelques mois, Jumia et Zipline prévoient de s'étendre en Côte d'Ivoire et au Nigeria, ont-ils déclaré dans un communiqué, sans toutefois donner de calendrier.

Jumia opère dans 11 pays africains et dispose de plus de 30 entrepôts et de 3 000 stations de dépôt et de ramassage dans son réseau logistique.