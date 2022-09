La livre anglaise battue reste dans la friteuse pour le moment

Liz Truss, nommée Premier ministre mardi, doit faire face à une liste impressionnante de problèmes, guidant la Grande-Bretagne à travers une récession probablement longue et une crise énergétique qui menace les finances de millions de ménages et d'entreprises.

Pour ajouter aux malheurs des ménages endettés confrontés à la flambée des coûts, la Banque d'Angleterre devrait augmenter les coûts d'emprunt de 50 points de base supplémentaires le mois prochain, après avoir déjà augmenté le taux d'escompte de 0,10 % à 1,75 %. [ECILT/GB]

D'un autre côté, le dollar devrait bénéficier des hausses des taux d'intérêt américains, d'une économie plus performante que ses pairs et de son attrait en tant que valeur refuge. [EUR/POLL]

La livre sterling, qui a baissé d'environ 15 % cette année et qui se trouve à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi par rapport au dollar, devrait s'approcher du niveau de mardi, à savoir 1,16 $, dans un mois et dans trois mois, selon le sondage réalisé du 1er au 6 septembre auprès de près de 60 stratèges de change.

"L'action récente du prix de la livre sterling a été frappante en partie pour sa ressemblance avec certains marchés émergents - une inflation plus élevée, des taux plus élevés et une monnaie en baisse", a noté Goldman Sachs.

"Notre hypothèse de base est que la phase la plus rapide de sous-performance de la livre sterling est maintenant derrière nous."

Dans six mois, la livre sera passée à 1,18 $ et dans un an à 1,23 $, selon le sondage, ce qui est encore loin des 1,35 $ autour desquels elle a commencé l'année 2022.

Mais à la question de savoir à quel taux le plus bas la livre tomberait dans les trois prochains mois, la réponse médiane était 1,14 $. Si elle passe sous la barre des 1,1413 $, elle sera à son plus bas niveau depuis 1985.

"Selon nous, la livre est susceptible de s'affaiblir davantage car les perspectives d'inflation en Grande-Bretagne sont assez inquiétantes", a déclaré Roberto Mialich chez UniCredit.

"La Banque d'Angleterre va probablement poursuivre sa hausse, mais nous nous attendons à ce que les taux réels s'élargissent encore, au détriment de la livre sterling."

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'ils s'attendaient à des promesses de dépenses d'environ 100 milliards de livres (115,26 milliards de dollars) de la part de Truss, soit environ un quart de ce qui a été dépensé pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ce qui entraînerait probablement une nouvelle inflation et la nécessité pour la BoE de réagir.

Contre la monnaie commune, la livre s'échangera à peu près au même niveau que mardi. Dans un mois, un euro vaudra 85,9 pence et dans un an 86,0 pence, selon le sondage.

(1 $ = 0,8676 livre)