La livre atteint son plus bas niveau depuis 2 ans alors que la course au poste de Premier ministre britannique s'intensifie.

La démission de Johnson aggrave l'incertitude qui pèse sur l'économie britannique, déjà mise à rude épreuve par un taux d'inflation se dirigeant vers les deux chiffres, le risque de récession et le Brexit.

Quiconque succède à Johnson doit prendre de grandes décisions en matière de fiscalité et de dépenses qui pourraient réduire le risque de récession, mais qui pourraient aussi ajouter à la chaleur inflationniste de l'économie. nL8N2YN5FE]

Par rapport au dollar américain, la livre s'échangeait à 1,1964 $, en baisse de 0,6 % sur la journée et non loin d'un plus bas de mars 2020 d'un peu moins de 1,19 $ atteint la semaine dernière. Par rapport à l'euro, la livre était globalement stable à 84,59 pence.

Le débat sur le leadership intervient au cours d'une semaine chargée en termes de données économiques pour l'économie britannique, avec la publication des données mensuelles du PIB.

Les économistes s'attendent à ce que les données du PIB de mai ne montrent aucune croissance, renforçant ainsi les attentes d'une contraction économique au deuxième trimestre.

"Bien que les investisseurs en livres espèrent un gouvernement moins distrait par les scandales et plus concentré sur la cohérence de l'économie post-Brexit, le jury n'est pas encore fixé", ont déclaré les stratèges de Rabobank.

"La livre pourrait souffrir d'un manque de direction nouvelle jusqu'à ce que le nouveau Premier ministre soit en place."