La livre atteint un plus haut depuis un an et demi face à l'euro

Londres (awp/afp) - La livre sterling retrouvait lundi un niveau plus vu depuis février 2020 face à la monnaie unique européenne, en écho à la perspective d'un "léger resserrement" de la politique monétaire évoqué jeudi par la Banque d'Angleterre (BoE).

Après avoir touché 84,69 pence pour un euro vers 07H00 GMT (09H00 HEC) - une première depuis le 26 février 2020 -, la devise britannique gagnait 0,08% face à l'euro autour de 09H15 GMT (11H15 à Paris), à 84,71 pence.

"Les cambistes concentrent leur attention sur toute nouvelle contribution à la politique +hawkish+ (un terme qui fait référence à une politique monétaire plus ferme et plus vigilante envers l'inflation, ndlr) de la Banque d'Angleterre", ont expliqué les analystes d'ING.

A l'image du "léger resserrement" envisagé pas l'institution dans les deux prochaines années pour contrer la montée de l'inflation, selon le compte-rendu de sa dernière réunion jeudi.

La BoE a cependant reconduit une politique monétaire pour le moment très souple.

Le dollar était de son côté stable face à l'euro après avoir gagné du terrain vendredi, porté par les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui laissent imaginer là encore une hausse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais "la bonne santé du marché du travail n'est qu'une des conditions nécessaires à une hausse des taux par la Fed", fait observer Ulrich Leuchtmann, de Commerzbank, qui attend les prochaines données sur l'inflation.

Le billet vert grappillait 0,01% face à la devise européenne, à 1,1760 dollar.

En convalescence, le bitcoin tentait de retrouver le seuil de 45'000 dollars, franchi brièvement dimanche pour la première fois depuis près de deux mois.

La cryptomonnaie gagnait 1,93% à 44'714 dollars.

Cours de lundi Cours de vendredi --------------------------------- 09H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1760 1,1762 EUR/JPY 129,49 129,67 EUR/CHF 1,0776 1,0760 EUR/GBP 0,8471 0,8478 USD/JPY 110,13 110,25 USD/CHF 0,9165 0,9147 GBP/USD 1,3882 1,3872

afp/buc