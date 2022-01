La livre au plus haut depuis près de deux ans face à l'euro

New York (awp/afp) - La livre sterling est montée jeudi face à l'euro à son plus haut niveau depuis 23 mois, soutenue par la perspective d'une hausse des taux et un regain d'appétit des investisseurs pour le risque.

La devise britannique est montée jusqu'à 1,2040 euro pour une livre, pour la première fois depuis le 19 février 2020.

Mercredi, l'Office national des statistiques (ONS) avait fait état d'une inflation au plus haut depuis 30 ans, à 5,4% en décembre, au Royaume-Uni.

"Les marchés ont déjà intégré une hausse de taux de la Banque d'Angleterre le mois prochain", a estimé Mazen Issa, analyste changes pour TD Securities, au sujet de la réunion du comité de politique monétaire, le 3 février.

Mais la livre pourrait bénéficier, au-delà, d'une accélération des prévisions des cambistes quant au mouvement général de resserrement monétaire à l'oeuvre dans plusieurs pays de premier plan, fait valoir l'analyste.

Certains opérateurs n'hésitent plus ainsi à parler d'une possible hausse de 50 points de base (0,5 point de pourcentage) d'un coup par la Banque centrale américaine (Fed) à l'issue d'une de ses réunions cette année, selon Mazen Issa, alors que les relèvements se font généralement par quart de point.

Les gains de la livre face à l'euro ont aussi "du sens parce qu'il y a une importante divergence de politique monétaire entre les deux régions", le Royaume-Uni et la zone euro, qui reste très accommodante, souligne l'analyste.

Le compte-rendu de la dernière réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), publié jeudi, ne contenait ainsi aucune indication d'un "recalibrage de politique monétaire" vers une ligne plus dure, a-t-il relevé.

L'euro a également reculé face au dollar, qui bénéficie toujours de la perspective de multiples hausses de taux de la Fed cette année.

Ailleurs sur le marché des changes, le rand sud-africain a atteint jeudi 15,0992 rands pour un dollar, son plus haut niveau depuis le 10 novembre 2021, quelques jours avant l'identification du variant Omicron du coronavirus, qui a d'abord frappé l'Afrique du Sud.

Outre la fin de la vague Omicron, les cambistes sont aussi sensibles à la perspective d'une possible hausse des taux de la Banque centrale sud-africaine (SARB) à l'issue de sa prochaine réunion, le 27 janvier, de 3,75% à 4%.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1312 1,1343 EUR/JPY 129,12 129,68 EUR/CHF 1,0378 1,0392 EUR/GBP 0,8308 0,8333 USD/JPY 114,14 114,33 USD/CHF 0,9172 0,9162 GBP/USD 1,3614 1,3612

