La livre au plus haut face à l'euro depuis près de 2 ans

New York (awp/afp) - Le dollar reculait de ses plus hauts depuis la pandémie lundi face à l'euro qui profitait du maintien à la tête du gouvernement italien de Mario Draghi, tandis que la livre grimpait à un plus haut en près de deux ans face à la monnaie européenne.

Vers 19H30 GMT, l'euro gagnait 0,76% à 1,1236 dollar. La monnaie européenne s'éloignait ainsi de son plus bas depuis fin mai 2020 atteint vendredi à 1,1121 dollar, mais restait en baisse de 1,25% depuis le début de l'année.

La livre britannique montait face au dollar (+0,38% à 1,3452 dollar) et à l'euro (+0,36% à 83,53 pence), atteignant un plus haut face à la devise européenne depuis février 2020, galvanisée par la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi.

En Italie, Mario Draghi demeure aux commandes du gouvernement, avec la réélection à la présidence de Sergio Mattarella.

"L'Italie s'évite une crise de gouvernance, les marchés soufflent un coup", a résumé Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

La monnaie unique européenne risquait toutefois de ne pas briller longtemps: jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) devrait conserver sa politique monétaire inchangée, à en croire les attentes des investisseurs.

"Nous nous attendons à ce que la BCE écarte la possibilité d'une hausse cette année", estime Jane Foley, analyste chez Rabobank.

En outre, "le dollar reste bien soutenu par le risque que la Fed puisse taper fort avec une hausse des taux de 50 points de base en mars et augmenter ces coûts d'emprunt cinq fois ou plus cette année", rappelait Joe Manimbo de Western Union.

Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine a fait part la semaine dernière de son inquiétude face à une inflation qui enfle, et pourrait remonter ses taux dès mars.

La livre sterling profitait pour sa part de la perspective que la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit également jeudi, relève ses taux pour la deuxième fois.

"La BoE devrait relever jeudi son taux directeur à 0,50% contre 0,25% avec une inflation de la zone autour de 5,4%, la plus élevée depuis trois décennies", estimait l'analyste de Western Union.

Mais, "la BoE a un penchant pour les surprises, donc si elle décidait de ne pas augmenter les taux cette semaine, la livre courait alors le risque de tester de récents plus bas", a-t-il prévenu.

Le bitcoin, autour de ses plus bas depuis juillet dernier, progressait de 2,40% à 38.661 dollars.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1236 1,1151 EUR/JPY 129,17 128,58 EUR/CHF 1,0410 1,0373 EUR/GBP 0,8352 0,8322 USD/JPY 114,97 115,26 USD/CHF 0,9260 0,9307 GBP/USD 1,3452 1,3401

afp/rp