LONDRES (awp/afp) - La livre a grimpé mercredi à un plus haut en près d'un an face au dollar, après la publication d'une inflation légèrement plus élevée que prévu en juin au Royaume-Uni, jetant le doute sur une baisse de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre dès août.

Vers 08H30 GMT (10H30 à Paris), la devise britannique prenait 0,33% face au billet vert, à 1,3017 dollar, après la publication d'une inflation stable à 2% sur un an en juin au Royaume-Uni.

afp/ol