La livre baisse face après une réunion de la Banque d'Angleterre

New York (awp/afp) - La livre reculait jeudi face à l'euro et au dollar après la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) de laisser inchangé son taux directeur et de ne pas toucher à son programme de rachats d'actifs dans l'immédiat.

Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), la livre baissait de 0,31% à 85,68 pence pour un euro.

La veille, la monnaie britannique avait pourtant atteint un sommet depuis début avril face à la monnaie unique européenne, à 85,30 pence.

Face au dollar, elle cédait 0,24% à 1,3930 dollar.

Malgré l'accélération de l'inflation britannique, aucun membre du comité monétaire de la BoE n'a voté pour relever les taux d'intérêt.

"Comme prévu, la Banque centrale du Royaume-Uni a maintenu les taux à leur plancher historique de 0,10% mais est restée silencieuse sur le calendrier de leur relèvement", observe Joe Manimbo de Western Union.

M. Manimbo note par ailleurs qu'Andy Haldane, chef économiste sortant de la BoE, a voté en faveur d'une réduction du programme de rachats d'actifs dès ce mois-ci, mais que les 8 autres membres du comité monétaire se sont prononcés contre.

M. Haldane, dont le remplaçant n'a pas encore été annoncé, ne sera en outre pas présent lors du prochain vote.

La décision de la BoE n'étant pas suivie d'une conférence de presse, les économistes devront attendre les prises de parole des membres du comité dans les jours à venir pour en savoir plus.

De l'autre côté de l'Atlantique, "la Fed est perçue comme moins accommodante que la BoE et que la Banque centrale européenne, ce qui pourrait se traduire par un renforcement important du dollar", avance M. Manimbo.

Le bitcoin continuait pour sa part de remonter après avoir chuté plus tôt dans la semaine à son plus bas depuis fin janvier.

La cryptomonnaie grimpait de 5,46% à 34.863,73 dollars.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1934 1,1926 EUR/JPY 132,30 132,32 EUR/CHF 1,0958 1,0954 EUR/GBP 0,8568 0,8541 USD/JPY 110,86 110,96 USD/CHF 0,9182 0,9185 GBP/USD 1,3930 1,3964

afp/rp