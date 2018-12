La livre britannique monte après un décompte de la BBC donnant May gagnante

Londres (awp/afp) - La livre britannique amplifiait ses gains mercredi après qu'un décompte de la BBC a prédit une victoire de la Première ministre Theresa May face à un vote de défiance prévu mercredi soir.

Après être tombée dans la matinée à un nouveau plus bas depuis avril 2017 face au dollar, la livre britannique se redressait et valait vers 13H30 GMT 1,2579 dollar, contre 1,2487 dollar mardi vers 22H00 GMT. Un euro s'échangeait à 90,18 pence, contre 90,62 mardi soir.

La livre avait fortement baissé mardi sur fond de rumeurs concernant un éventuel vote de défiance de Mme May, une information confirmée mercredi matin.

La Première ministre, qui s'est mis son parti à dos avec l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles, doit s'exprimer à 17H00 GMT devant le Comité 1922, juste avant la tenue du vote prévu entre 18H00 et 20H00 à la chambre des Communes, a expliqué Graham Brady, qui préside le Comité 1922, responsable de l'organisation interne des Tories.

Selon la BBC, Theresa May pourrait sortir gagnante avec déjà 158 élus de son parti qui la soutiennent, soit une majorité. Le vote se tiendra toutefois à bulletin secret. Sky News, de son côté, avait pour le moment comptabilisé 155 supporters, un chiffre en constante augmentation.

Un départ de Theresa May aurait des conséquences imprévisibles sur le processus du Brexit, déjà au point mort après le report en début de semaine d'un vote crucial au Parlement. En revanche, si elle parvient à se maintenir, elle ne pourra plus être défiée pendant un an.

afp/rp