La livre chute de 1% face au dollar, rattrapée par les pénuries au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - La livre sterling abandonnait mardi plus de 1% par rapport au dollar et tombait à son plus bas niveau depuis janvier, refroidie par les problèmes de pénuries de travailleurs, de biens et d'essence qui s'aggravent au Royaume-Uni et menacent la reprise britannique.

Vers 14H45 GMT (16H45 à Paris), la livre sterling chutait de 1,13% à 1,3543 dollar, peu après être tombée à 1,3531 dollar, au plus bas depuis le 18 janvier.

Face à l'euro, elle cédait dans le même temps 1,03% à 86,28 pence pour un euro, après avoir temporairement reculé à son plus bas depuis mi-juillet à 86,41 pence.

La livre "a fini par réagir au sentiment négatif qui pèse sur l'économie britannique" et qui s'est accentué ces dernières jours, explique à l'AFP Gaétan Peroux, analyste de la banque suisse UBS.

Le cambiste évoque les images des longues files d'attente devant les stations-service du pays à cause d'une pénurie de chauffeurs-routiers, symbole des dégâts combinés de la pandémie et du Brexit.

"Même si la panique des achats de carburant cesse d'ici la fin de la semaine, comme le gouvernement et l'industrie l'espèrent, les problèmes d'approvisionnement plus structurels du Royaume-Uni subsisteront", préviennent les analystes de Deutsche Bank.

La livre sterling est également plombée par les propos du gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) "qui a averti que l'économie britannique est confrontée à des vents contraires", estime Fawad Razaqzada, analyste de Thinkmarkets.

Le discours du gouverneur Andrew Bailey avait dans un premier temps profité à la livre, puisqu'il a affirmé que la BoE pourrait remonter ses taux d'intérêt sans attendre la fin du programme de rachats d'actifs à la fin de l'année.

Mais les cambistes se focalisent désormais sur le ton pessimiste de M. Bailey, qui a insisté sur l'affaiblissement de la croissance (0,1% en juillet) alors même que l'inflation augmente: elle devrait dépasser 4% avant la fin de l'année selon la BoE.

Par ailleurs, le dollar est en pleine forme face aux principales grandes monnaies: le Dollar index, qui compare le billet vert à d'autres grandes devises, a atteint mardi son plus haut niveau depuis novembre 2020, à 93,49 points.

"La Fed a presque garanti un resserrement de la politique monétaire lors de la réunion de novembre", commente Matthew Ryan, analyste chez Ebury, qui estime également que le billet vert profite de son statut de valeur refuge.

"Les investisseurs sont nerveux sur la propagation du variant Delta et la possible faillite du géant de l'immobilier chinois Evergrande", ajoute-t-il.

"Christine Lagarde de la Banque centrale européenne, Jay Powell de la Fed américaine, et M. Bailey vont tous s'exprimer lors d'une conférence organisée par la BCE" mercredi, l'occasion peut-être d'en savoir plus sur les perspectives de leurs politiques monétaires respectives, ont souligné les analystes de OFX.

afp/rp