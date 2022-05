La livre et l'euro dévissent face à un dollar en pleine forme

Londres (awp/afp) - La livre britannique perdait plus de 2% et l'euro 1% face au dollar américain, galvanisé par le relèvement la veille d'un demi-point des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed), déterminée à agir pour contrer l'inflation aux Etats-Unis.

Si le billet vert avait baissé dans un premier temps mercredi, il remontait (+1,12% à 103,74 points pour le Dollar index vers 15H55 GMT, 17H55 à Paris) et approchait de son plus haut en deux décennies, atteint fin avril à 103,93 points, sur cet indice qui le compare à un panier d'autres grandes devises.

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a remonté ses taux directeurs de 0,5 point, premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000, pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis.

"Les faucons de la Fed", comme sont surnommés les défenseurs d'une politique monétaire stricte, "restent aux commandes", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Par ailleurs, l'incertitude géopolitique, entre la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, poussent les investisseurs à privilégier les valeurs refuges comme le billet vert.

La livre britannique n'a pas profité de la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi, qui a elle aussi remonté son taux, mais de seulement 0,25 point.

"Bien que le marché ait anticipé une hausse de 0,25%, il y avait une certaine attente que la Banque d'Angleterre adopte une position plus agressive et suive l'exemple de la Réserve fédérale", a expliqué Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Cette décision plus modeste côté britannique contribue à "affaiblir encore un peu plus la livre", qui pâtit aussi de "la prévision d'une contraction de l'économie britannique" par la Banque d'Angleterre jeudi", a-t-elle ajouté.

Le PIB britannique devrait se contracter au quatrième trimestre, a averti jeudi l'institut monétaire, qui anticipe aussi un recul de l'activité au Royaume-Uni de 0,25% pour l'ensemble de 2023 et une inflation au-dessus de 10% au quatrième trimestre.

La livre perdait 2,35% à 1,2334 dollar, après être tombée jusqu'à 1,2330 dollar un peu plus tôt, au plus bas depuis 2020, quand le choc de la pandémie se faisait le plus ressentir.

Prudence européenne

L'euro, quant à lui, n'est pas aidé par la Banque centrale européenne (BCE), qui hésite toujours à remonter ses taux alors que le conflit se poursuit à ses frontières, en Ukraine.

L'économie européenne "stagne de facto", après une timide croissance de 0,2% au premier trimestre, a affirmé jeudi Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, dans une interview au quotidien La Stampa.

Cela "complique les choix" des gardiens de l'euro, car "un resserrement monétaire visant à contenir l'inflation finirait par freiner une croissance déjà affaiblie", prévient M. Panetta, rangé parmi les "colombes" adeptes d'une politique monétaire soutenant l'économie.

Philip Lane, chef économiste de la BCE, juge pour sa part que "le calendrier pour achever ce processus de normalisation (monétaire) est intrinsèquement incertain".

Le billet vert prenait 1,08% à 1,0508 dollar pour un euro.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin faisait les frais du manque d'appétit pour le risque du marché et chutait de 7,5% à 36.820 dollars, un plus bas depuis fin février.

Le marché finira la semaine avec les données officielles sur l'emploi américain vendredi.

Cours de jeudi Cours de mercredi 15H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0508 1,0622 EUR/JPY 137,02 137,12 EUR/CHF 1,0376 1,0327 EUR/GBP 0,8522 0,8410 USD/JPY 130,40 129,09 USD/CHF 0,9874 0,9722 GBP/USD 1,2334 1,2631

afp/rp