Londres (awp/afp) - La livre grimpait légèrement mercredi face au dollar et à l'euro, soutenue par une inflation plus persistante que prévu au Royaume-Uni en mars, ouvrant la porte à plus de hausses des taux.

Vers 09h00 GMT (11h00 à Paris), la livre gagnait 0,08% à 1,2435 dollar et 0,24% à 88,10 pence pour un euro.

Si l'inflation a ralenti en mars au Royaume-Uni, elle s'est établie à 10,1% sur un an, soit plus que les analystes n'escomptaient, et l'inflation sous-jacente est restée stable à 6,2%.

Et c'est cet indicateur, qui exclut l'énergie et l'alimentaire, qui retient particulièrement l'attention des banques centrales.

"Ces données arrivent au lendemain de chiffres sur l'emploi qui montraient aussi des pressions inflationnistes", remarque Patrick Munnelly, analyste chez TickMill.

"Plus que jamais, le Royaume-Uni demeure l'économie avancée où l'inflation est actuellement la plus forte", note Guillaume Dejean, analyste chez Convera.

"Le travail de sape de la Banque d'Angleterre pour lutter contre la spirale inflationniste n'est peut-être pas terminé", conclut-il.

Le marché parie sur une nouvelle hausse des taux, la 12e consécutive, lors de la réunion de la BoE début mai, et estime possible une 13e hausse avant la fin de l'année.

A l'inverse, au Canada, l'inflation a ralenti en mars à 4,3% sur un an, contre 5,2% un mois plus tôt.

Cela "justifie la pause de la Banque du Canada", qui n'a pas remonté ses taux en mars, remarque Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Le dollar canadien cédait 0,25% à 1,3423 dollar canadien pour un dollar américain et 0,10% à 1,4705 dollar canadien pour un euro.

[[ Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0955 1,0954

EUR/JPY 147,80 147,16

EUR/CHF 0,9843 0,9835

EUR/GBP 0,8810 0,8831

USD/JPY 134,92 134,12

USD/CHF 0,8985 0,8831

GBP/USD 1,2435 1,2425

]]

afp/ol