La livre numérique pourrait nuire à la stabilité financière et à la protection de la vie privée, avertissent les législateurs britanniques.

La banque centrale et le ministère des finances britanniques ont déclaré en novembre qu'ils organiseraient une consultation cette année pour savoir s'il faut aller de l'avant avec une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui serait introduite après 2025 au plus tôt.

Les banques centrales du monde entier ont intensifié leurs travaux sur les CBDC pour éviter que le secteur privé ne domine les paiements numériques à mesure que l'utilisation des espèces diminue. La perspective de cryptomonnaies largement utilisées et émises par les grandes entreprises technologiques a également stimulé ces efforts.

Mais une livre électronique utilisée par les ménages et les entreprises pour les paiements quotidiens pourrait inciter les gens à transférer leurs liquidités des comptes bancaires commerciaux vers des portefeuilles numériques, selon le rapport d'une commission de la Chambre des Lords, la chambre haute non élue du Parlement.

Cela pourrait provoquer une instabilité financière en période de tensions économiques et augmenter les coûts d'emprunt, car une source essentielle de financement des créanciers se tarirait, selon le rapport.

Une livre numérique pourrait également nuire à la vie privée, ajoute le rapport, en permettant à la banque centrale de surveiller les dépenses.

"Nous étions vraiment préoccupés par un certain nombre de risques posés par l'introduction d'une CBDC", a déclaré à Reuters Michael Forsyth, président de la commission des affaires économiques.

De nombreux avantages pour les consommateurs pourraient être "obtenus par des moyens alternatifs avec moins de risques", a déclaré M. Forsyth, soulignant que la réglementation est un meilleur outil pour parer à la menace des crypto-monnaies émises par les grandes entreprises technologiques.

Toutefois, une CBDC de gros utilisée pour transférer de grosses sommes pourrait rendre le commerce et le règlement des titres plus efficaces, selon le rapport. La banque centrale et le ministère des finances britanniques devraient se consulter sur les avantages qu'elle présente par rapport à l'expansion du système de règlement existant, selon le rapport.

Le parlement britannique devrait avoir le dernier mot sur toute décision de lancer une livre électronique, indique le rapport, qui demande que les législateurs votent également sur sa gouvernance.

Une CBDC aurait "des conséquences de grande portée pour les ménages, les entreprises et le système monétaire", a déclaré M. Forsyth. "Cela doit être approuvé par le parlement".