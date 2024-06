Londres (awp/afp) - La livre perdait du terrain lundi face aux principales devises, les investisseurs renforçant leurs paris sur de futures baisses de taux de la Banque d'Angleterre (BoE) cet été.

Vers 10H05 GMT (12H05 HEC), la devise britannique lâchait 0,30% face au billet vert à 1,2704 dollar, et 0,15% face à la monnaie unique européenne, à 85,27 pence pour un euro.

"Indépendamment des données économiques", "il semble que le marché ait modestement réévalué (à la hausse, ndlr) les chances de baisse des taux d'intérêt" à l'été, pour l'instant envisagée en août, "ce qui pèse légèrement sur la livre sterling", estime Robert Wood, de Pantheon Macroeconomics, interrogé par l'AFP.

Or des taux d'intérêts moins élevés affectent négativement le rendement de la devise, qui perd donc en attractivité auprès des investisseurs.

Ces derniers rééquilibrent légèrement leurs paris en ce début de mois, après avoir précédemment diminué le nombre de baisses de taux attendues, et diminué le nombre des coupes attendues, précise l'analyste.

La livre a grimpé face au dollar en mai, remarque Jane Foley, de Rabobank, interrogée par l'AFP, "principalement grâce à l'inflation britannique plus forte que prévu en avril qui a anéanti les espoirs d'une baisse des taux de la BoE en juin".

La hausse des prix avait ralenti en avril au Royaume-Uni, tombant à 2,3% sur un an, mais les économistes tablaient sur une décélération plus marquée, à 2,1% sur un an.

L'indice d'activité manufacturière ISM pour mai aux Etats-Unis est attendu plus tard dans la séance, ainsi que des chiffres sur l'emploi américain mercredi.

