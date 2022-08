La livre perd du terrain face au dollar et à l'euro après la BoE

Londres (awp/afp) - La livre britannique flanchait face au dollar et à l'euro jeudi, la Banque d'Angleterre ayant annoncé le relèvement de ses taux directeurs de 50 points de base, mais également que le Royaume-Uni devrait entrer en récession à partir du quatrième trimestre de 2022.

Vers 12H00 GMT (14H00 à Paris), la devise britannique perdait 0,53% face au billet vert, à 1,2084 dollar pour une livre, et baissait de 0,61% face à l'euro à 84,19 pence pour un euro.

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi relever ses taux directeurs de 50 points de base, mesure drastique pour contrer l'inflation qui s'était encore aggravée en juin à 9,4% sur un an, atteignant ainsi un nouveau sommet en quarante ans.

Immédiatement après la décision, la livre britannique a bondi de 0,5% face au billet vert, avant de retomber.

"La Banque d'Angleterre a clairement décidé que le moment était venu de sortir sa puissance de feu", commente Paul Craig, analyste de Quilter Investors.

"Elle a clairement pris note de ce que faisait la Réserve fédérale américaine (qui a adopté une approche plus agressive de remontée de ses taux directeurs, NDLR) et pense qu'elle pourrait manquer de temps pour s'attaquer à l'inflation et la maîtriser", poursuit-il.

La BoE a cependant prévenu que le Royaume-Uni entrerait selon elle en récession jusqu'à fin 2023.

Une "évaluation très pessimiste de l'économie britannique par la Banque d'Angleterre" qui a rapidement fait chuter la livre sterling par rapport à ses principaux homologues, explique Matthew Ryan, pour Ebury.

L'analyste souligne les projections macroéconomiques "très pessimistes" de la banque centrale.

"Nous n'avons plus de doigts ni d'orteils pour comptabiliser le nombre de fois où le Comité de politique monétaire a revu à la hausse ses prévisions d'inflation au cours de l'année écoulée", ironise-t-il.

L'inflation britannique devrait selon le rapport de politique monétaire poursuivre son escalade, à plus de 13% en octobre, un record depuis fin 1980, alimentant une crise du coût de la vie qui menace particulièrement les ménages britanniques les moins riches.

"Il fut un temps où la banque minimisait les évolutions de l'inflation globale, mais ce luxe n'est plus possible alors que l'inflation va s'écraser en territoire à deux chiffres", assène Brian Coulton, analyste chez Fitch.

Cours de jeudi Cours de mercredi 12H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0175 1,0166 EUR/JPY 136,16 136,08 EUR/CHF 0,9768 0,9769 EUR/GBP 0,8419 0,8363 USD/JPY 133,82 133,86 USD/CHF 0,9601 0,9609 GBP/USD 1,2084 1,2149

afp/rp