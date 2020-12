La livre recule avant un week-end de négociations entre Londres et Bruxelles

Londres (awp/afp) - La livre britannique reculait vendredi face à l'euro et au dollar, les cambistes délaissant la monnaie qui avait grimpé cette semaine avec la poursuite des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), la livre cédait 0,49% face à l'euro, à 90,74 pence pour un euro, et 0,67% face au dollar, à 1,3495 dollar pour une livre.

Bruxelles et Londres sont à "un moment de vérité" et il ne reste que "quelques heures utiles" pour qu'un accord commercial entre en vigueur avant la fin de la période de transition le 1er janvier, a estimé vendredi le négociateur de l'UE Michel Barnier.

La veille, à l'issue d'un entretien téléphonique pour tenter de débloquer la situation, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont affiché leur pessimisme, tandis que les chefs des groupes politiques au Parlement européen ont averti que s'ils ne recevaient pas le texte d'un accord d'ici à "dimanche minuit", ils ne pourraient pas le ratifier à temps.

La livre reculait, mais plusieurs analystes soulignaient la réaction limitée de la monnaie britannique comparée à l'ampleur des dégâts qu'une sortie du marché unique sans accord aurait sur l'économie du Royaume-Uni.

"Il y a clairement une lassitude du marché qui estime que ces déclarations ne sont que des effets de manche", estime Derek Halpenny, jugeant que les cambistes misent plutôt sur des négociations poursuivies jusqu'à la fin de l'année.

Sur la semaine, la livre s'inscrivait en hausse de 1,10% face à l'euro et de 2,14% face au dollar.

Le billet vert, qui a atteint jeudi son plus bas niveau depuis deux ans et demi face à l'euro et d'autres grandes monnaies, se redressait légèrement vendredi, alors que le Congrès américain peine à s'accorder sur un plan de soutien à l'économie face à la pandémie de Covid-19.

"Il y a une thématique commune des deux côtés de l'Atlantique: le temps commence à manquer", a résumé Han Tan, analyste chez FXTM.

Les investisseurs délaissent donc les actifs à risque pour privilégier le dollar, valeur refuge.

Une prudence décuplée par les fêtes qui approchent, estime Stephen Innes, analyste chez Axi: "ce pourrait être la dernière séance de l'année avec des volumes d'échanges importants".

En fin d'année, les investisseurs institutionnels s'éloignent de leurs consoles et les échanges manquent de liquidité, ce qui peut provoquer des mouvements de prix importants.

Cours de vendredi Cours de jeudi 10H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2246 1,2268 EUR/JPY 126,82 126,49 EUR/CHF 1,0839 1,0853 EUR/GBP 0,9074 0,9030 USD/JPY 103,56 103,11 USD/CHF 0,8851 0,8847 GBP/USD 1,3495 1,3585

afp/jh