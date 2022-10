La livre recule, pénalisée par les inquiétudes sur la dette britannique

Londres (awp/afp) - La livre chutait de nouveau lourdement jeudi face au dollar, plombée par les inquiétudes sur la santé des finances britanniques alors que l'agence de notation Fitch a abaissé la perspective de la note du Royaume-Uni de "stable" à "négative".

Face à un dollar qui profitait pour sa part de la volonté affichée de la Réserve fédérale américaine de remonter ses taux, la livre perdait vers 14H55 GMT (16H55 à Paris) 1,17% à 1,1194 dollar, tandis que le taux des obligations de l'Etat britannique à 10 ans montait de 0,19 point à 4,22%.

Dans un marché des changes qui a regagné en volatilité ces derniers mois, la paire livre-dollar se distingue: la devise britannique s'était effondrée fin septembre à un plus bas historique à 1,0350 dollar après des annonces budgétaires du nouveau gouvernement de Liz Truss.

Depuis, la livre était remontée rapidement, profitant notamment d'un accès de faiblesse du dollar, mais repart en baisse prononcée depuis deux séances.

Les inquiétudes qui pèsent sur l'économie britannique, qui connaît l'inflation la plus forte des pays du G7 à plus de 10%, a poussé Fitch et S&P à abaisser la perspective de la note du pays.

Sur le marché obligataire, outre la dette à 10 ans, la dette à 30 ans voyait son taux augmenter à 4,36%. Pourtant, la Banque d'Angleterre intervient sur le marché de la dette à très long terme en effectuant des achats.

Elle avait dit le 29 septembre craindre pour la stabilité financière britannique avec la flambée des taux d'emprunt de l'Etat à long terme.

"Faire en sorte que le budget tienne la route va rester un défi pour le gouvernement cet automne et cet hiver", préviennent les analystes de ING.

Par ailleurs, le dollar repart de plus belle après un début de semaine qui l'avait vu s'éloigner de ses récents sommets.

L'euro cédait ainsi 0,48% à 0,9837 dollar.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi est particulièrement attendu, puisqu'il pourrait avoir un impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans les mois à venir.

Avant les données officielles de vendredi, les investisseurs ont décortiqué mercredi l'enquête mensuelle de la société de services aux entreprises ADP sur les créations d'emplois du secteur privé.

Avec 208.000 créations d'emplois, plus que prévu par les analystes, ces données "ont estompé les craintes que le rapport de demain ne bouscule le plan de la Fed de continuer de monter ses taux jusqu'à la fin de l'année", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Cours de jeudi Cours de mercredi 14H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 0,9837 0,9884 EUR/JPY 142,50 144,64 EUR/CHF 0,9732 0,9723 EUR/GBP 0,8787 0,8727 USD/JPY 144,87 144,64 USD/CHF 0,9894 0,9838 GBP/USD 1,1194 1,1326

afp/rp