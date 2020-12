La livre remonte, les échanges reprennent avec la France

Londres (awp/afp) - La livre britannique montait avec vigueur face au dollar mercredi, galvanisée par l'annonce de la réouverture de la frontière entre le Royaume-Uni et la France et l'espoir d'un accord commercial post-Brexit entre Londres et Bruxelles.

Vers 10h20 GMT (11h20 HEC), la livre prenait 0,54% face au dollar, à 1,3433 dollar pour une livre, et 0,27% face à l'euro, à 90,79 pence pour un euro, regagnant une bonne partie du terrain perdu en début de semaine.

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, desserrant un peu le cordon sanitaire qui entoure le Royaume-Uni depuis la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus.

"Toutes les régulations seront possibles à gérer, tant qu'un no-deal ne vient pas renforcer ces tensions temporaires", estime Derek Halpenny, analyste chez MUFG, qui souligne que les cambistes ont repris espoir qu'un accord serait trouvé avant Noël.

Une source européenne avait affirmé mardi que "des progrès ont été réalisés" dans les discussions, même si le sujet de la pêche reste un point de désaccord.

"Il va falloir se méfier des gros titres contradictoires qui risquent de faire tanguer la livre, tant qu'une réponse définitive (sur l'accord) n'aura pas été apportée", prévient Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Selon l'analyste, la monnaie britannique a plus de potentiel de baisse en cas de no deal que de hausse en cas d'accord.

Outre-Atlantique, le président Donald Trump a rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès.

"Pour l'instant, le marché semble temporiser en attendant que la situation s'éclaircisse", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Cours de mercredi Cours de mardi ------------------------------------ 10H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2196 1,2163 EUR/JPY 126,12 126,06 EUR/CHF 1,0839 1,0821 EUR/GBP 0,9079 0,9103 USD/JPY 103,41 103,64 USD/CHF 0,8888 0,8896 GBP/USD 1,3433 1,3361

