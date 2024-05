New York (awp/afp) - La livre sterling se montrait ferme jeudi, malgré la communication de la Banque d'Angleterre (BoE) qui a ouvert plus grande encore la porte à de possibles baisses de son taux directeur dans les prochains mois.

Vers 18H30 GMT, la devise britannique grignotait 0,16% face au billet vert, à 1,2518 dollar pour une livre. Elle ne s'effritait que de 0,10% face à la monnaie unique, à 0,8609 livre pour un euro.

La BoE a décidé, jeudi, de maintenir inchangé son taux directeur à 5,25%, un niveau élevé auquel il se situe depuis août.

Compte tenu du reflux de l'inflation, qui est descendue en mars à 3,2% sur un an, "il est probable que nous aurons besoin de baisser les taux lors des prochains trimestres et de rendre la politique monétaire moins restrictive, peut-être plus que prévu par le marché", a déclaré le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, lors d'une conférence de presse.

"Le fait qu'il dise qu'il faut s'attendre à plus de baisses que ce que le marché prévoyait jusqu'ici est remarquable", a commenté Christopher Vecchio, de Tastylive.

Au-delà, "le gouverneur Bailey a laissé entendre que (la BoE) n'avait pas besoin d'attendre que la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) baisse ses taux pour en faire autant", a souligné l'analyste.

Pour Daniel Vernazza, d'UniCredit, le Comité de politique monétaire de la BoE "a fait plusieurs pas supplémentaires vers une baisse de taux", que l'analyste attend pour août.

Le scénario central des opérateurs reste celui d'un premier coup de rabot en juin, avec au moins un second avant la fin de l'année.

Une baisse en juin "n'est ni écartée ni un fait acquis", a déclaré Andrew Bailey.

Pour Christopher Vecchio, il ne faut rien conclure de la bonne tenue de la livre, jeudi, malgré le ton accommodant de la BoE. "Si elle doit bouger significativement, ce sera à la baisse", prévient-t-il.

L'analyste s'attend à "un déclin graduel" de la devise britannique dans les semaines à venir, car la livre devrait être "désavantagée en matière de taux", avec, d'un côté, la BoE qui se prépare à baisser, et, de l'autre, la Fed qui n'entend pas bouger à court terme.

Ailleurs sur le marché des changes, le réal brésilien a mal vécu la baisse d'un quart de point du taux directeur de la Banque centrale du Brésil (BCB), à 10,50%, jeudi.

La BCB a pourtant décidé de ralentir son assouplissement monétaire, après avoir opéré six coupes consécutives d'un demi-point, préoccupée par une dégradation des anticipations d'inflation.

Pour Andres Abadia, de Pantheon Macroeconomics, ce geste témoigne ainsi d'un durcissement de la politique monétaire du Brésil.

Mais ce recalibrage n'a pas bénéficié au réal, qui perdait plus de 1% face au dollar. "Tant que la Fed est au taquet et ne veut pas bouger sur les taux, les autres monnaies vont être désavantagées", en particulier les devises des pays émergents, selon Christopher Vecchio.

Cours de jeudi Cours de mercredi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0777 1,0748 EUR/JPY 167,62 167,16 EUR/CHF 0,9767 0,9759 EUR/GBP 0,8609 0,8600 USD/JPY 155,53 155,53 USD/CHF 0,9063 0,9079 GBP/USD 1,2518 1,2498

afp/rp