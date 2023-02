La livre stable, le Royaume-Uni évite la récession

Londres (awp/afp) - La livre se stabilisait vendredi face au dollar et à l'euro, une croissance nulle au quatrième trimestre permettant au Royaume-Uni d'éviter la récession sans enthousiasmer pour autant les investisseurs.

Vers 10h55, la livre cédait 0,13% à 1,2105 dollar et prenait 0,13% à 88,49 pence pour un euro.

Le Royaume-Uni a enregistré une croissance nulle au quatrième trimestre après une contraction de 0,3% au troisième.

Des données en ligne avec les prévisions de la Banque d'Angleterre, qui estime cependant qu'une récession de cinq trimestres a débuté début 2023.

"Nous restons sur nos projections d'une récession modérée en 2023, et de taux de la Banque d'Angleterre (BoE) qui finiront l'année à leur niveau actuel de 4%", commente Daniel Mahoney, analyste chez Handelsbanken.

Le gouverneur de la BoE a réaffirmé la veille qu'avant d'arrêter de remonter les taux, la Banque aurait besoin de plus de preuves que l'inflation est en train de ralentir.

Le yen, quant à lui, prenait 0,51% face au dollar à 130,92 yens et 0,77% face à l'euro à 140,25 yens.

La devise a bondi après informations de presse sur le possible successeur du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) Haruhiko Kuroda, dont le deuxième et dernier mandat s'achève le 8 avril.

Le gouvernement prévoit de proposer le poste à l'économiste Kazuo Ueda plutôt qu'à un gouverneur adjoint de M. Kuroda.

Comme M. Kuroda et son équipe ont maintenu une politique monétaire ultra-souple, à contre-courant des autres grandes banques centrales qui augmentent leurs taux depuis un an, un possible changement de cap profite à la devise japonaise.

"L'annonce est attendue pour mardi", souligne Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui rappelle que, même si M. Ueda est "a priori un peu plus strict, il va être difficile de normaliser la politique" installée depuis des années, d'autant que l'inflation reste faible.

Cours de vendredi Cours de jeudi ---------------------------------- 09H55 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0712 1,0740 EUR/JPY 140,25 141,32 EUR/CHF 0,9885 0,9905 EUR/GBP 0,8849 0,8861 USD/JPY 130,92 131,59 USD/CHF 0,9228 0,9223 GBP/USD 1,2105 1,2121