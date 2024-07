La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis un an mercredi, poussée par les investisseurs qui cherchent des rendements plus juteux alors que les taux d'intérêt mondiaux commencent à baisser, mais les stratèges disent qu'il faudra plus que des taux plus élevés pour que la livre sterling conserve son éclat.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation britannique est plus tenace que prévu, ce qui a incité les traders à abandonner leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt en août et à envoyer la livre au-dessus de 1,30 dollar pour la première fois depuis juillet dernier.

Contrairement à l'euro et même au dollar, la livre n'a pas été ébranlée par la politique intérieure, mais a plutôt été stimulée par un nouveau gouvernement dont beaucoup espèrent qu'il saura tirer un trait sur des années de politiques imprévisibles et de marchés britanniques volatils.

La croissance britannique a également commencé à s'améliorer. Mardi, le Fonds monétaire international a relevé son estimation de la croissance économique britannique à 0,7 % cette année, contre 0,5 % dans ses dernières prévisions d'avril.

Cependant, la conviction que les taux d'intérêt britanniques mettront plus de temps à baisser que les autres est au cœur de cette nouvelle hausse de la livre.

De nombreuses grandes banques centrales ont commencé à réduire leurs taux. La Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine sont parmi les derniers dominos à rester debout, bien que les signaux les plus récents de cette dernière indiquent que le mois de septembre se cristallise comme le point de départ de la baisse des taux américains.

"Cela dépend vraiment de ce que vous pensez être le moteur de la livre - est-ce que ce sont les attentes de réduction des taux de la BoE qui sont repoussées ou les attentes de réduction des taux de la Fed qui sont poussées vers l'avant ? Geoff Yu, stratégiste macro senior chez BNY Mellon, a déclaré.

"Le fait que le câble soit au-dessus de 1,30 dollar et que la livre sterling ait augmenté par rapport à l'euro suggère qu'il y a eu une réévaluation des prix.

Mercredi, le roi Charles de Grande-Bretagne a présenté les plans du Premier ministre Keir Starmer pour relancer l'économie, en mettant l'accent sur la construction de nouveaux logements et les projets d'infrastructure.

DES REPRISES PARTOUT

La reprise de la livre sterling a été générale, entraînant l'euro, qui a chuté de 0,1 % à 83,93 pence, mercredi, à son plus bas niveau depuis deux ans.

La livre sterling a progressé de 2,3 % cette année par rapport au dollar, ce qui la place confortablement en tête des principales monnaies, alors que son dauphin, l'euro, est toujours en recul de 1 %.

Sur une base pondérée en fonction des échanges, la livre a récupéré toutes les pertes subies depuis le référendum sur le Brexit, fin juin 2016.

Sur le papier, le contexte semble donc plus favorable.

L'un des principaux problèmes est la situation budgétaire de la Grande-Bretagne. La dette publique britannique devrait dépasser 100 % du produit intérieur brut et le gouvernement a peu de marge de manœuvre pour augmenter les impôts ou réduire les dépenses.

"Nous sommes dans le marché le plus sensible aux taux dont je me souvienne, et les derniers chiffres de l'IPC britannique n'encouragent pas les espoirs d'une baisse des taux en août", a déclaré Kit Juckes, responsable de la stratégie de change à la Société Générale.

"Je ne pense pas que la livre sterling aille très loin car l'économie n'a pas beaucoup de jambes, mais il y a tellement d'incertitude dans le monde qu'il y a de la stabilité avec un nouveau gouvernement (et cela a aidé (la livre)", a-t-il dit.

Un parlement sans majorité en France et des bouleversements politiques dans la course à la présidence des États-Unis, avec la tentative d'assassinat du candidat républicain Donald Trump et les doutes quant à la capacité du président sortant Joe Biden à assumer un nouveau mandat de quatre ans, ont ajouté à l'inquiétude des marchés mondiaux.

La BoE se réunit le 1er août et les traders estiment à moins de 40 % la probabilité d'une baisse des taux, contre environ 50 % mardi.

Les taux britanniques devraient terminer l'année aux alentours de 4,75 %, contre 5,25 % auparavant, ce qui est supérieur aux taux américains, qui devraient se situer entre 4,50 et 4,75 %, et aux taux de la zone euro, qui devraient s'établir à environ 3,30 %.

Les taux britanniques plus élevés signifient que les investisseurs peuvent bénéficier de rendements plus élevés sur les actifs britanniques qu'ils ne le feraient dans une autre juridiction, ce qui contribue à consolider la position de la livre sterling en tant que leader - pour l'instant du moins.

"Malgré les opportunités, nous avons du mal à prévoir un renforcement plus important de la livre", a déclaré Michael Pfister, stratège à la Commerzbank, citant l'incertitude quant à la capacité du gouvernement à réellement redresser l'économie et la possibilité que la BoE adopte une approche moins prudente en matière de réduction des taux d'intérêt.

"Compte tenu de ces risques, nous nous attendons à ce que la livre ne se renforce que légèrement. Toutefois, s'il devient plus clair que ces risques sont moins susceptibles de se matérialiser, la livre devrait en bénéficier (encore plus)", a-t-il déclaré.