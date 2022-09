La livre sterling atteint son niveau le plus faible depuis début 2021 par rapport à l'euro

Le repli généralisé du dollar a laissé un peu de répit à la livre sterling, qui a progressé de 1 % pour atteindre 1,17 dollar, son plus haut niveau depuis près de deux semaines et son plus bas niveau en 37 ans atteint la semaine dernière à 1,1407 dollar.

Mais par rapport à l'euro, la livre sterling s'est encore affaiblie dans un mouvement que les analystes ont largement attribué à la force de la monnaie unique européenne suite aux commentaires bellicistes de la Banque centrale européenne au cours du week-end.

La livre est tombée jusqu'à 87,215 pence par euro, ce qui l'a ramenée aux niveaux observés pour la dernière fois au début de 2021. Elle était dernièrement en baisse d'environ 0,6 % à 87,18 pence par euro.

Le sentiment général à l'égard de la livre est resté faible, les données de lundi soulignant que l'économie britannique montre des signes de tension due à la flambée des prix. Le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne a augmenté de 0,2 % en juillet par rapport au mois précédent, contre les attentes des économistes qui tablaient sur une croissance de 0,4 %.

"L'ajustement pour le jour férié de juin rend les chiffres un peu difficiles à lire et nous pensons que la Banque d'Angleterre (BoE) tiendra davantage compte des données sur l'emploi du mois d'août de demain pour avoir un aperçu de la tension réelle du marché du travail britannique", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la BoE procède à une nouvelle hausse de 50 points de base lorsqu'elle décidera des taux directeurs le 22 septembre."

La BoE, qui devait se réunir ce jeudi, a reporté d'une semaine sa décision sur les taux suite au décès de la reine Elizabeth.

Elle prévoit que la Grande-Bretagne entrera en récession à la fin de l'année 2022 et n'en sortira pas avant le début de l'année 2024, en grande partie à cause de l'impact sur le niveau de vie de la flambée des prix de l'énergie.

M. Turner d'ING a déclaré que la livre pourrait probablement redescendre jusqu'aux récents planchers observés par rapport au dollar dans la région de 1,14 $.