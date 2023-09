La livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis la fin du mois de mai, mercredi, après que les données ont montré que l'inflation britannique a ralenti plus que prévu en août, ce qui a atténué les arguments en faveur d'une augmentation des taux de la Banque d'Angleterre au-delà des niveaux actuels.

L'inflation annuelle britannique des prix à la consommation (CPI) a baissé de manière inattendue à 6,7 % en août, ont montré les données officielles mercredi, un jour avant que la BoE n'augmente à nouveau ses taux.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait à 7,0 %, contre 6,8 % en juillet, à la suite d'un bond des prix des carburants et d'une augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées.

La livre sterling était en baisse de 0,2 % sur la journée à 1,2363 $, par rapport à 1,2386 $ juste avant les données, après avoir atteint un plus bas de séance de 1,2334 $ dans le sillage immédiat du rapport.

Les investisseurs se sont efforcés de réduire les paris selon lesquels la BoE relèvera à nouveau ses taux d'intérêt jeudi. Le marché des swaps de l'indice au jour le jour a indiqué une probabilité de 45% que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés jeudi, contre 20% mardi.

Les chances de nouvelles hausses de taux qui porteraient le taux d'escompte au-dessus de 5,5 % - considéré comme une certitude il y a seulement un mois - ont diminué à environ 20 %, contre plus de 40 % mardi.

"Ce ralentissement de l'inflation pourrait inciter les opérateurs à se montrer plus prudents quant à la possibilité que la Banque d'Angleterre suive les traces de la BCE et relève ses taux demain, comme cela avait été prévu précédemment, même si cela semble toujours être le cas de base", a déclaré Alex Livingstone, responsable du trading et des opérations de change chez Titan Asset Management.

Il y a encore un mois, les marchés monétaires prévoyaient un pic des taux britanniques à près de 6 % d'ici juin prochain, à la lumière des preuves que l'inflation était de plus en plus ancrée dans l'économie au sens large.

UNE SITUATION DÉLICATE

L'inflation globale est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis février de l'année dernière, tandis que l'inflation de base, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, s'est avérée beaucoup plus tenace, tombant à 6,2 % en août, contre 6,9 % le mois précédent, soit son niveau le plus bas depuis cinq mois.

L'inflation des prix à la consommation représente toujours plus de trois fois l'objectif de 2 % fixé par la BoE et la Grande-Bretagne peut toujours se targuer d'avoir le taux d'inflation le plus élevé parmi les grandes économies.

"Après tout, rappelez-vous ce qui s'est passé en juin lorsque les chiffres de mai sont apparus très élevés et que la BoE a augmenté ses prix de 50 points de base, au lieu des 25 points de base prévus. George Buckley, économiste chez Nomura, a déclaré.

"Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation exactement inverse : une énorme erreur à la baisse pourrait-elle empêcher la Banque d'Angleterre de procéder à une nouvelle hausse ? Il s'agit désormais d'un risque très réel, d'autant plus que presque toutes les données que nous avons vues entre les réunions du comité de politique monétaire d'août et de septembre étaient plus faibles", a-t-il déclaré. (Reportage d'Amanda Cooper ; Rédaction de Harry Robertson et Toby Chopra)