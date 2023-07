La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois face au dollar mardi, après que les données sur l'emploi britannique aient souligné les attentes du marché concernant de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre (BOE), et que le billet vert se soit affaibli de manière générale.

La livre a atteint 1,2913 $, son plus haut niveau depuis avril 2022, et s'est échangée juste en dessous de ce niveau, en hausse de 0,37%.

Elle a gagné 6,6 % depuis le début de l'année, ce qui en fait la devise la plus performante par rapport au dollar en 2023, car les hausses de prix en Grande-Bretagne s'avèrent plus tenaces que l'inflation ailleurs, ce qui incite les traders à parier que la Banque d'Angleterre relèvera ses taux plus fortement que les autres banques centrales.

Les prix actuels du marché indiquent environ 125 points de base supplémentaires de hausses de taux de la part de la BOE, bien plus que pour la Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne.

La hausse des taux est généralement un stimulant pour une monnaie à court terme, mais de nombreux analystes estiment que le ralentissement de la croissance économique qui en résulterait pèserait sur la livre sterling à long terme.

Mardi, les données ont montré qu'une mesure clé des salaires britanniques a atteint son taux de croissance le plus élevé jamais enregistré, bien que le taux de chômage ait augmenté de manière inattendue.

"Les données sur les salaires indiquent que la Banque d'Angleterre a encore du travail à faire et que des pressions inflationnistes de second ordre sont toujours en cours", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Elle a déclaré que si ces nouvelles hausses de taux étaient déjà dans les prix, les données de mardi ont renforcé ces points de vue.

Le gain de la livre sterling par rapport au dollar a également été favorisé par une baisse générale du dollar. L'indice du dollar, qui suit l'évolution de l'unité par rapport à six grandes devises, dont la livre, était en baisse de 0,18 %, à son plus bas niveau depuis deux mois, bien que les données de l'IPC américain attendues mercredi pourraient enrayer ce déclin si elles s'avèrent plus élevées que prévu.

La livre s'est également renforcée face à l'euro, qui a perdu 0,34 % à 85,23 pence, son plus bas niveau depuis la mi-juin.