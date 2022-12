La livre sterling atteint un nouveau sommet de 16 semaines alors que le dollar est malmené.

La livre était en hausse de 0,8% par rapport au dollar à 1,2157 $, son plus haut niveau depuis le 12 août, dépassant le précédent sommet de 1,2153 $ touché le 24 novembre.

La livre sterling était également en hausse de 0,6 % par rapport à l'euro, à 85,865 pence par euro.

"Il ne se passe pas grand-chose au niveau national, c'est une semaine très axée sur le dollar, surtout après les commentaires de Powell hier", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie FX chez RBC Capital Markets.

Le dollar a chuté de plus de 1,5 % pour atteindre son plus bas niveau en trois mois contre le yen jeudi, après que le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a déclaré que les hausses de taux américains pourraient être réduites "dès décembre".

La livre a regagné du terrain depuis les creux atteints en septembre à la suite du mini-budget de la première ministre de l'époque, Liz Truss.

Malgré la remontée de ces derniers mois, la livre reste inférieure de 10,3 % sur l'année et les traders se concentrent toujours sur les sombres perspectives économiques de la Grande-Bretagne.

Les données publiées jeudi ont montré que l'activité manufacturière britannique a chuté pour un quatrième mois consécutif en novembre, les entreprises étant confrontées à la plus faible demande étrangère depuis 2 ans et demi, ce qui a entraîné des suppressions d'emplois et une baisse de confiance pour l'année à venir.

"Nos perspectives à plus long terme pour la livre sterling sont toujours négatives et cela est dû aux déséquilibres et au besoin d'entrées de capitaux, et à toutes les raisons qui sont là depuis un certain temps", a déclaré M. Cole.

L'inflation au Royaume-Uni se maintient à son plus haut niveau depuis quatre décennies, les ménages étant aux prises avec une crise du coût de la vie. Entre-temps, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux d'intérêt depuis fin 2021, avec pour mission de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Les marchés monétaires tablent sur une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de la BoE le 15 décembre.