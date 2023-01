La livre sterling augmente après que l'économie britannique ait dépassé les attentes

La livre sterling était en hausse de 0,17% par rapport au dollar à 1,223 $, et se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 1%.

L'euro était en baisse de 0,19% par rapport à la livre à 88,66 pence, bien qu'il ait atteint plus tôt son plus haut niveau depuis la fin septembre à 88,97 pence. L'euro est resté sur la voie d'une hausse hebdomadaire par rapport à la livre.

Les données publiées jeudi ont montré que le taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a baissé pour le sixième mois consécutif en décembre, suscitant l'espoir que la Réserve fédérale sera moins agressive dans le relèvement des taux d'intérêt.

Des données distinctes publiées vendredi ont montré que le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne a augmenté de 0,1 % en novembre, ce qui est inférieur à la hausse de 0,5 % enregistrée en octobre mais supérieur aux attentes d'une baisse de 0,2 %.

"Nous... avons une tendance plus large à la baisse du dollar en cours, et cela vient après l'impression de l'IPC américain d'hier où nous avons vu une modération des pressions sur les prix et les salaires", a déclaré Parisha Saimbi, stratège FX à la banque française BNP Paribas.

"Nous avons eu un PIB (britannique) meilleur que prévu pour le mois de novembre, ce qui pourrait également favoriser le mouvement."

La livre a dégringolé de 10,6 % en 2022 alors que le dollar a bondi en raison des hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed, qui ont ébranlé les marchés mondiaux et attiré les investisseurs vers les actifs américains.

Cependant, la livre a fortement augmenté par rapport au dollar depuis qu'elle a atteint un plancher record de 1,0327 $ en septembre. Elle était en passe de connaître sa quatrième hausse mensuelle consécutive vendredi.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à ses principaux homologues, était à peu près stable à 102,2 vendredi. Il avait baissé d'environ 1,3 % depuis le début de l'année.

Pourtant, la livre semble moins forte lorsqu'on l'examine par rapport à l'euro. Elle avait chuté d'environ 0,2 % en janvier à la date de vendredi, après une baisse de 2,5 % en décembre.

Les analystes ont déclaré que cette faiblesse reflète les sombres perspectives de l'économie britannique.

"Nous pensons toujours qu'une récession est en route", a déclaré Ruth Gregory, économiste britannique senior au cabinet de conseil Capital Economics.

"Il est trop tôt pour conclure que l'économie sera capable de traverser cette période de taux d'intérêt élevés et d'inflation élevée largement indemne."