La livre sterling a augmenté face à un dollar affaibli avant la publication des données sur l'inflation américaine jeudi, tandis que les prix de l'immobilier britannique ont renforcé la preuve que les perspectives de l'économie britannique restent sombres.

La livre était en hausse de 0,4% contre le dollar à 1,2771 et de 0,1% contre l'euro à 86,35 pence, après avoir touché son plus bas niveau contre la monnaie unique en près d'une semaine.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis ait légèrement augmenté en juillet pour atteindre 3,3% en rythme annuel, tandis que le taux de base, qui exclut les segments volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 0,2% en juillet, pour un gain annuel de 4,8%.

Ces données clés pourraient contribuer à renforcer les attentes du marché selon lesquelles la Réserve fédérale a fini de relever les taux d'intérêt, si l'inflation se modère et que la perspective d'un atterrissage en douceur s'accroît.

"La combinaison d'un allègement des positions sur le dollar avant l'IPC, allié à des gains de risque bénéficiant à la livre sterling grâce à son statut de bêta élevé, a encouragé le câble à tester la moyenne mobile de 50 jours", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 à la CIBC.

Mais il voit des risques que l'inflation américaine soit plus élevée que prévu, tandis que "les vents contraires macroéconomiques du Royaume-Uni restent importants".

Cela "indique que la livre sterling maintient un biais pour une sous-performance significative en août et en septembre", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, les prix de l'immobilier britannique ont connu les baisses les plus importantes depuis 2009, alors que les taux d'intérêt ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, tandis que les loyers ont connu leur plus forte hausse depuis 1999, car davantage de propriétaires ont vendu leur logement, selon la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Dans le même temps, la chaîne britannique d'articles ménagers à prix réduits Wilko a été placée sous administration judiciaire, une forme de protection contre les créanciers qui met en péril 12 000 emplois, a-t-elle annoncé jeudi.

Les attentes croissantes en matière de taux d'intérêt en Grande-Bretagne ont été tempérées après que les données ont montré que l'inflation britannique a chuté plus que prévu en juin. Les données économiques sombres pourraient renforcer la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle mette un terme à son resserrement monétaire après avoir relevé ses taux 14 fois depuis la fin de l'année 2021.

Les traders estiment actuellement qu'il y a environ 60 % de chances que la BoE relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion le 21 septembre et environ 40 % de chances qu'il n'y ait pas de changement.