La livre sterling avale une pilule amère, le dollar progresse après un discours hawkish de la Fed.

La livre sterling a chuté de 0,4 % à 1,0693 $ au début de l'Asie, après un léger gain de 0,4 % au cours de la session précédente, subissant toujours de profondes pertes après sa chute à un plus bas historique de 1,0327 $ en début de semaine.

L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a déclaré cette nuit que la banque centrale est susceptible de fournir une "réponse politique significative" aux énormes réductions d'impôts du ministre des finances Kwasi Kwarteng.

Mais il a ajouté que la banque centrale souhaite attendre sa prochaine réunion prévue en novembre avant d'agir, mettant fin aux spéculations du marché sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt entre les réunions.

"Tout commentaire sur la politique de la Banque d'Angleterre et sur le plan fiscal britannique sera certainement suivi de près, mais à court terme, je pense que la livre sterling va rester assez faible", a déclaré Carol Kong, associée principale pour l'économie internationale et la stratégie monétaire à la Commonwealth Bank of Australia.

"Il s'agit essentiellement d'une crise de confiance. Ce sera au gouvernement britannique de résoudre cela ... plutôt qu'à la Banque d'Angleterre."

Pendant ce temps, le dollar s'est maintenu près d'un sommet de deux décennies contre un panier de devises, alors que le Dollar Index américain a gagné 0,18% à 114,35, proche de son sommet de 114,58 atteint lundi.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans et à 30 ans ont atteint de nouveaux sommets au cours de la nuit, après que les responsables de la Réserve fédérale ont réitéré la position belliciste de la banque centrale.

"La force du dollar a vraiment dépassé les attentes d'un grand nombre de prévisionnistes pour cette année, et devrait rester plus élevée pendant plus longtemps", a déclaré M. Kong.

L'euro a chuté de 0,2 % à 0,95735 $, tandis que l'Aussie a perdu 0,1 % à 0,6428 $.

Le kiwi est tombé à un nouveau plus bas de 2 ans et demi à 0,56165 $.

Dans la dernière flambée de la crise du gaz de la zone euro et une escalade de la tension géopolitique, l'Europe a enquêté mardi sur ce que l'Allemagne, le Danemark et la Suède ont déclaré être des attaques qui ont causé des fuites importantes dans la mer Baltique de deux gazoducs russes au centre d'une impasse énergétique.

En Asie, le yen japonais se tenait inconfortablement près d'un creux de 24 ans, à 144,79 par dollar, suite à la flambée des rendements du Trésor américain au cours de la nuit, la paire dollar-yen ayant tendance à suivre l'écart de rendement à long terme entre les obligations d'État américaines et japonaises. Elle a été peu aidée par une intervention du Japon pour soutenir la monnaie fragile la semaine dernière.

"Ce qui changerait vraiment la valeur du yen serait si la BOJ abandonne ou réinitialise sa politique de contrôle de la courbe des taux", a déclaré Pablo Calderini, directeur des investissements du fonds spéculatif Graham Capital.

"Tant que vous gardez un différentiel de taux de 4 %, il sera vraiment difficile de voir une appréciation significative du yen."