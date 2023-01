La livre sterling baisse légèrement, mais reste proche des récents sommets par rapport au dollar

Les investisseurs s'attendent à ce que le ralentissement de l'économie britannique mette bientôt fin au cycle de resserrement de la Banque d'Angleterre (BoE), ce qui pourrait affaiblir la livre à court terme.

L'activité économique du secteur privé britannique a chuté à son rythme le plus rapide en deux ans en janvier, selon une enquête publiée mardi.

Certains analystes ont signalé un positionnement substantiel de la livre sterling sur les attentes d'un tournant dans le cycle de la BoE.

La BoE semble bien partie pour relever son principal taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage à 4 % le 2 février, mais les économistes seront à l'affût de signaux indiquant que cette dixième hausse consécutive des taux sera l'une des dernières de la BoE.

La livre sterling a baissé de 0,25 % par rapport au billet vert à 1,238 $. Elle a atteint son plus haut niveau depuis le 10 juin à 1,2447 $ le 23 janvier.

L'indice du dollar américain est resté à peu près stable, les traders se préparant à une semaine critique au cours de laquelle les banques centrales responsables du billet vert, de la livre et de l'euro se rencontreront.

La livre était en baisse de 0,2 % par rapport à l'euro, à 87,95 pence par euro.

Toutefois, certains analystes sont optimistes quant à la livre sterling à moyen terme car, selon eux, les marchés ont déjà évalué le pire scénario pour l'économie britannique.

"Nous avons peut-être atteint ou sommes sur le point d'atteindre le 'pic de pessimisme' en ce qui concerne le Royaume-Uni, et la livre sterling pourrait connaître des jours meilleurs", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG.

"La crédibilité budgétaire s'est améliorée, et dans des circonstances de baisse de l'inflation mondiale et de meilleures conditions de marché qui en découleraient, les préoccupations en matière de financement externe diminueraient", a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, a promis vendredi de s'attaquer à la faible productivité du pays avec des réformes post-Brexit pour stimuler la croissance.

Les marchés surveillent également les discussions autour du protocole dit d'Irlande du Nord, qui pourrait contribuer à égayer l'humeur de la livre.

Selon les analystes, de meilleures relations pourraient permettre d'établir une plus grande confiance et d'ouvrir des possibilités de flexibilité dans d'autres domaines afin de supprimer les barrières commerciales avec l'UE et d'améliorer ce que certains acteurs du marché considèrent comme un accord de Brexit dur.

Il n'est pas certain que la Grande-Bretagne et l'Union européenne parviennent à un accord sur la modification des règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord à temps pour l'anniversaire, à la mi-avril, de l'accord de paix de 1998 dans la région, a déclaré mercredi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.