La livre sterling s'est repliée jeudi, tout en se dirigeant vers un quatrième gain hebdomadaire par rapport au dollar, après qu'une nouvelle série de données britanniques ait alimenté l'opinion selon laquelle la Banque d'Angleterre pourrait ne pas avoir autant de possibilités de réduire ses taux lors de sa réunion d'août.

Les données officielles britanniques ont montré que le salaire hebdomadaire moyen hors primes - un indicateur clé de la pression inflationniste pour la BoE - a augmenté de 5,7 % au cours des trois mois jusqu'à la fin du mois de mai par rapport à l'année précédente, en ligne avec les prévisions médianes.

La livre sterling a baissé de 0,1 % à 1,2995 $, après avoir atteint un sommet de 1,30125 $ juste avant la publication des chiffres sur la croissance des salaires.

"Le léger déclin de la croissance des salaires sera bien accueilli par la Banque d'Angleterre, après la déception de l'inflation des services hier. Il y a encore quelques données clés à venir avant le rapport de politique monétaire d'août, mais la décision est très finement équilibrée, a déclaré Hetal Mehta, responsable de la recherche économique à St. Jamess Place.

Mercredi, le rapport mensuel sur les prix à la consommation a montré que l'inflation dans le secteur des services, un autre sujet de préoccupation de la BoE, s'est maintenue à 5,7 %, tandis que l'inflation globale est restée à 2 %.

La croissance économique s'accélère également. Un rapport publié le 11 juillet a montré que le produit intérieur brut britannique total a augmenté de 0,4 % en mai, après une croissance nulle en avril, ce qui est supérieur aux prévisions d'une augmentation de 0,2 %.

Les marchés à terme estiment à 40 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point à 5,0 % lors de la réunion de la BoE le 1er août, contre 50 % au début de la semaine et 60 % au début du mois de juillet.

La livre a franchi la barre des 1,30 dollar pour la première fois depuis juillet de l'année dernière mercredi et a augmenté de 2,1 % depuis le début de l'année par rapport au dollar, ce qui en fait la devise majeure la plus performante de 2024, après la hausse de 5,3 % de l'année dernière.

En 2023, la livre sterling a perdu la première place au profit du franc suisse, qui a gagné 9 %. Mais cette monnaie a subi une pression constante cette année, perdant 5 % de sa valeur.

La force de la livre est due en grande partie à l'affaiblissement du dollar, les investisseurs ayant intégré la perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains qui pourrait se concrétiser dès le mois de septembre.

Au cours des six prochains mois, les opérateurs parient sur une baisse des taux britanniques à environ 4,60 %, alors qu'ils sont estimés à 4,25-4,75 % aux États-Unis et supérieurs aux 4,55 % prévus en Nouvelle-Zélande, où les taux sont actuellement les plus élevés du G10.

Vu sous l'angle de l'euro, la force de la livre sterling est évidente. La livre a augmenté de 3 % en 2024 par rapport à l'euro pour atteindre son niveau le plus élevé depuis près de deux ans.

Jeudi, l'euro et la livre sterling sont restés stables à 84,12 pence.

Pour l'instant, la livre sterling devrait rester dans une fourchette assez étroite, selon les analystes.

"La livre sterling a dépassé les 1,30 dollar et se négocie actuellement à son plus haut niveau en un an, à 1,3045 dollar. Le pic du 18 juillet 2023, à 1,3126, se profile à l'horizon", a déclaré Axel Rudolph, analyste technique chez IG.