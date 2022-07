La livre sterling chute alors que la nervosité des investisseurs stimule le dollar

La livre a baissé de 0,3 % à 1,1856 $, non loin du plus bas de plus de deux ans de 1,1807 $ atteint mardi.

Par rapport à l'euro, où la livre s'est beaucoup mieux comportée ces dernières semaines, la monnaie britannique est restée inchangée à 84,61 pence.

La livre sterling a fortement chuté en 2022 malgré les hausses répétées des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Cela s'explique par le fait que le bond des taux dans l'ensemble du monde développé a inquiété les investisseurs et les a poussés à rechercher la sécurité dans la devise américaine, qui a tendance à être le refuge de choix étant donné son rôle dans l'économie mondiale et ses liquidités.

Mercredi, une lecture plus élevée que prévu de l'inflation américaine a relancé les paris sur une éventuelle hausse de 100 points de base des taux par la Réserve fédérale ce mois-ci, ce qui a ébranlé davantage les marchés et soutenu le dollar.

Les traders s'inquiètent également des perspectives de l'économie britannique, car ils craignent que l'inflation en Grande-Bretagne ne reste plus élevée qu'ailleurs, même si la croissance économique s'arrête.

La course à la direction pour succéder à Boris Johnson en tant que premier ministre et chef du Parti conservateur a réduit les candidats à six mercredi, avec un autre tour de scrutin prévu jeudi. L'incertitude quant à l'identité du vainqueur et aux politiques économiques qu'il mènera a également jeté une ombre sur la livre.

"Un autre vote aujourd'hui réduira encore la liste des candidats. Pour l'instant, l'impact sur la livre devrait toutefois rester assez limité, et l'EUR/GBP devrait largement rester fonction de la dynamique de l'euro", ont écrit les analystes d'ING.

Selon les analystes, la force du dollar et la faiblesse de l'euro, qui a été poussé à la baisse par les inquiétudes liées à la flambée des prix du gaz naturel et à leur impact sur l'économie régionale, comptent davantage pour la livre que pour la course au leadership.